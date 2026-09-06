Как зайти в «красный океан» с чеком 3500 ₽ и занять 2-е место в России

В чем была наша идея?

Проанализировав клиентский путь, мы решили изменить правила игры на рынке и «НАУЧИТЬ» программу бухучета сдавать отчетность. В такой схеме выигрывали все участники:



✅ Клиент получил возможность из привычной программы ведения бухучета отправлять отчетность. Для бухгалтеров это крайне важно — они не любят менять привычное на новое.



✅ Обслуживающая его организация-франчайзи вендора ПО бухучета смогла больше заработать на своих текущих клиентах и привлечь новых. За те же самые действия больше денег — почему бы и нет?!



✅ Вендор увеличил привлекательность своего ПО для пользователей и партнеров, а также получил дополнительный доход от всех тех, кто начал отправлять отчетность через его программу. Плюс защитил свою клиентскую базу от операторов ЭО, которые создавали ПО для бухучета.



✅ Мы освободили разработчиков ПО бухучета и их партнеров от всего сложного в продвижении: взяли на себя маркетинг, ценовое регулирование, обучение, техподдержку клиентов, сделали максимально простым подключение к сервису и его использование. Что взамен? Партнерство со ВСЕМИ вендорами ПО бухучета и их франчайзи — они стали продавцами нашего продукта ЭО.



Сейчас, когда этот продукт занял вторую строчку по числу пользователей в РФ и продолжает расти самыми высокими темпами, все кажется очевидным. Но на тот момент времени мы были единственными, кто увидел лучший путь для клиента и понял, как на этом можно заработать.