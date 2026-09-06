Простому продукту — простое обучение: кейс создания интерактивного портала для тысяч франчайзи

С какими ограничениями мы столкнулись

❌Огромное количество людей, скептически настроенных к новому продукту, которых нам предстояло обучить.



❌Отсутствие возможности административного влияния на ход обучения — сотрудники работали в организациях партнеров. Сказать им «Надо!» мы не могли.



❌Невозможность проведения обучения в офлайн-формате — партнеры были разбросаны по всей стране.



❌Сложившийся на тот момент принцип «самообслуживания», который применялся у нас к обучению новых партнеров. Долгое время партнеров было немного, работали с 1-2 продуктами — информацию о них передавали путем обычного общения с более опытными коллегами. После проведенного исследования мы выяснили, что учебные материалы были недостаточными и устаревшими, не собранными в курсы и находящимися «где-то там». Все к этому привыкли, всех все устраивало.



❌Сложный подход к составлению и прохождению обучающих программ у компании-вендора — он никак не подходил для создания курсов к новому простому продукту ЭО и погружения в него.



Для масштабного обучения резко выросшей партнерской сети не хватало ресурса наставников, метрик обученности, не было инструментов. Признание этого стало уже первым шагом! Чтобы донести ситуацию до фаундера, провели аналогию со школой:



— Не было авторов для написания учебников

— Не было библиотекаря для выдачи этих учебников

— Не было завуча для составления учебной программы и расчета нагрузки

— Не было преподавателей для донесения знаний из учебников и проведения контроля успеваемости

— Не было директора для ответа за результат учебного заведения