Метод трех осей: как разделить сотрудников по ролям и привязать их хотелки к целям бизнеса

Во время консультаций часто слышу от фаундеров слова отчаяния: «Вроде процессы запущены, но роста нет. Что делать?»
Напоминаю: бизнес делают ЛЮДИ. Хотите, чтобы сотрудники
рвали ж*опу на работе горели работой, а не просто отбывали часы? Тогда забудьте про разговоры по душам и корпоративы с публичным вручением грамот. Предлагаю алгоритм из 5 шагов, которые ведут к целям — честно, конкретно и без воды.
Разделяйте и властвуйте
Не все сотрудники одинаковы:
ТОПы хотят долю и власть
Лидеры — рост и деньги
Линейный персонал — стабильность и понятные бонусы
Есть популярные инструменты для анализа и группировок, но для решения вопроса мотивации они не очень подходят. Я разработал собственную методику — трёх осей. Как-нибудь расскажу о ней отдельно. Если коротко: каждый сотрудник оценивается по трём осям:
Автономность. Работает по инструкциям? В рамках процессов? Или у него полная свобода действий?
Зона влияния. Влияет только на свою работу? На проект/отдел? На весь бизнес?
Бизнес-функция. Генерит деньги? Экономит ресурсы? Создаёт продут?
Определяется РОЛЬ сотрудника — не должность. Потом на основании результатов формируются группы.
Чётко скажите — чего хотите от сотрудников
Нет KPI — нет мотивации. Так что будьте точны:
Не «работайте лучше», а «принесите договор на 100 млн рублей до 1 сентября»
Не «будьте активнее», а «закройте 10 сделок за месяц»
Прописывайте конкретные цифры для каждой группы.
Пример
«Отдел продаж — +20% к выручке, маркетинг — 500 лидов в месяц, разработка — локализация 50% техдолга по приоритетам бэклога»
Узнайте, чего хотят ОНИ (а не вы)
Мотивация = обмен. Это значит, что:
Топам не нужны корпоративы — им нужны опционы
Программистам не нужен дресс-код — им нужны удаленка и хакатоны
Спросите, что для них реально ценно. Только через анонимные опросы или 1:1.
Пример
«Готовы ли вы на 10% меньше оклада, но за 1% акций?»
Предложите сделку (а не подачку)
«Ты — мне, я — тебе». Не «мы вам ДМС, потому что мы хорошие», а «вы выполняете план — получаете страховку».
Свяжите их хотелки со своими целями.
Пример
«Даём служебную машину, если удерживаешь ключевого клиента 2 года»
Соберите всё в работающую матрицу
Без системы — это хаос. Предлагаю составить таблицу, где каждая группа получает свои условия.
Пример
Подытожим? Мотивация — это не «спасибо», а точный расчёт☝️
Не кормите всех одинаково — делите на тех, кто приносит деньги, и тех, кто их считает
Не обещайте — привязывайте к результату
Не усложняйте — если сотрудник не понимает, как получить бонус, система уже сломана
В следующем посте расскажу, без чего систему мотивации сколько ни строй, работать она не будет 😉
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