Метод трех осей: как разделить сотрудников по ролям и привязать их хотелки к целям бизнеса

Во время консультаций часто слышу от фаундеров слова отчаяния: «Вроде процессы запущены, но роста нет. Что делать?»

Напоминаю: бизнес делают ЛЮДИ. Хотите, чтобы сотрудники рвали ж*опу на работе горели работой, а не просто отбывали часы? Тогда забудьте про разговоры по душам и корпоративы с публичным вручением грамот. Предлагаю алгоритм из 5 шагов, которые ведут к целям — честно, конкретно и без воды.