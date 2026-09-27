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Юрий Мео
Управление персоналом
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Метод трех осей: как разделить сотрудников по ролям и привязать их хотелки к целям бизнеса

Сотрудники просто отбывают часы на работе? Забудьте про грамоты и разговоры по душам. Разбираю 5-шаговый алгоритм точной мотивации: от сегментации команды по методу трех осей и точечных KPI до прозрачной сделки «ты — мне, я — тебе» без усложнений и раздачи банальных бонусов.

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Во время консультаций часто слышу от фаундеров слова отчаяния: «Вроде процессы запущены, но роста нет. Что делать?»

Напоминаю: бизнес делают ЛЮДИ. Хотите, чтобы сотрудники рвали ж*опу на работе горели работой, а не просто отбывали часы? Тогда забудьте про разговоры по душам и корпоративы с публичным вручением грамот. Предлагаю алгоритм из 5 шагов, которые ведут к целям — честно, конкретно и без воды.

Разделяйте и властвуйте

Не все сотрудники одинаковы:

  • ТОПы хотят долю и власть

  • Лидеры — рост и деньги

  • Линейный персонал — стабильность и понятные бонусы

Есть популярные инструменты для анализа и группировок, но для решения вопроса мотивации они не очень подходят. Я разработал собственную методику — трёх осей. Как-нибудь расскажу о ней отдельно. Если коротко: каждый сотрудник оценивается по трём осям:

  • Автономность. Работает по инструкциям? В рамках процессов? Или у него полная свобода действий?

  • Зона влияния. Влияет только на свою работу? На проект/отдел? На весь бизнес?

  • Бизнес-функция. Генерит деньги? Экономит ресурсы? Создаёт продут?

Определяется РОЛЬ сотрудника — не должность. Потом на основании результатов формируются группы.

Чётко скажите — чего хотите от сотрудников

Нет KPI — нет мотивации. Так что будьте точны:

  • Не «работайте лучше», а «принесите договор на 100 млн рублей до 1 сентября»

  • Не «будьте активнее», а «закройте 10 сделок за месяц»

Прописывайте конкретные цифры для каждой группы.

Пример

«Отдел продаж — +20% к выручке, маркетинг — 500 лидов в месяц, разработка — локализация 50% техдолга по приоритетам бэклога»

Узнайте, чего хотят ОНИ (а не вы)

Мотивация = обмен. Это значит, что:

  • Топам не нужны корпоративы — им нужны опционы

  • Программистам не нужен дресс-код — им нужны удаленка и хакатоны

Спросите, что для них реально ценно. Только через анонимные опросы или 1:1.

Пример

«Готовы ли вы на 10% меньше оклада, но за 1% акций?»

Предложите сделку (а не подачку)

«Ты — мне, я — тебе». Не «мы вам ДМС, потому что мы хорошие», а «вы выполняете план — получаете страховку».

Свяжите их хотелки со своими целями.

Пример

«Даём служебную машину, если удерживаешь ключевого клиента 2 года»

Соберите всё в работающую матрицу

Без системы — это хаос. Предлагаю составить таблицу, где каждая группа получает свои условия.

Пример

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Подытожим? Мотивация — это не «спасибо», а точный расчёт☝️

  • Не кормите всех одинаково — делите на тех, кто приносит деньги, и тех, кто их считает

  • Не обещайте — привязывайте к результату

  • Не усложняйте — если сотрудник не понимает, как получить бонус, система уже сломана

В следующем посте расскажу, без чего систему мотивации сколько ни строй, работать она не будет 😉

https://telegram.me/Meo_Management/

Хотите разработать мотивацию под свою команду? И с этим помогу. Пишите в личку — найдём решение.

Информации об авторе

Юрий Мео

Юрий Мео

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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