«Обещали в марте, а уже июнь»: как гонка за конкурентами и срыв сроков создают кассовые разрывы

Ограничение 1. Стратегия «догнать» через обещания

В разработке ПО продажа обещаний — рабочий инструмент, если она идёт от реальных возможностей. Происходит настройка под запрос. Клиент знает, что получит, и ждёт.

Здесь же стратегия другая: «Выведем сырой продукт, чтобы обогнать конкурентов»

Она не про клиента, а про гонку — когда мы не знаем, что именно нужно рынку, но мы должны быть «как они, только лучше». Обещания продаются без понимания, сможет ли производство их выполнить. Это ловушка, которая загоняет систему в вечный цейтнот. Догонять бесконечно — значит всегда быть в положении догоняющего. И когда первый же срок срывается — стратегия начинает работать против вас.