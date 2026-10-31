Чек-лист. Давайте делать вебинары продающими

⏱️2–6 часов. Первое касание

⏹ Передаём «горячие» контакты в отдел продаж. Не завтра! В течение часа после эфира

Иван из УК «Дом-Сервис» спросил про перенос данных из старой программы.

Звоним в тот же день:

«Иван, вы спрашивали про конвертацию. У нас есть пошаговый план, как перенести базу за 2 дня без потери истории. Вам прислать или обсудим?»

⏹ Отправляем письма топ-сегменту с упоминанием конкретных вопросов или реплик

«Алексей, на вебинаре вы спросили, как настроить массовый ввод параметров при занесении информации. Вот ссылка на запись с тайм-кодом на том моменте, где мы это разбирали. И скриншот с настройками — попробуйте, у вас должно заработать. Если нет — я на связи»

⏹ Публикуем яркий фрагмент вебинара в соцсети — создаём FOMO, привлекаем зрителей

30-секундный ролик: «Как за 5 минут сформировать квитанции на весь дом и сразу выгрузить в ГИС ЖКХ? Показываем на вебинаре. Запись — по ссылке»