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Юрий Мео
Маркетинг
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Чек-лист. Давайте делать вебинары продающими

Четкая хронология отработки участников вебинара определяет итоговую конверсию в оплаты. В материале пошаговый регламент действий для отдела продаж от 0 до 72 часов с примерами скриптов, правилами сегментации аудитории и механикой создания срочности для закрытия сделок.

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Базу из 5 шагов к сделке разобрали в прошлой статье, теперь давайте разложим по часам — что, когда и кому писать или говорить. Распишу на примере компании, которая предлагает цифровые решения в сфере ЖКХ. Клиенты — УК.

0−2 часа. Во время вебинара

⏹ Призываем к действию в конце. Даём задание, которое можно выполнить сразу

«Откройте вкладку “Начисления”. Сделайте скриншот своей колонки с перерасчётом. Через 10 минут мы разберём, как она должна выглядеть по новым правилам. А в конце вебинара я скажу, куда этот скриншот скинуть, чтобы мы посмотрели ваш кейс индивидуально»

⏹ Сегментируем участников в реальном времени по уровню интереса:

  • Высокий: задают вопросы, досматривают до конца

  • Средний: что-то писали или просто не ушли

  • Низкий: ушли раньше

⏱️2–6 часов. Первое касание

⏹ Передаём «горячие» контакты в отдел продаж. Не завтра! В течение часа после эфира

Иван из УК «Дом-Сервис» спросил про перенос данных из старой программы.

Звоним в тот же день:

«Иван, вы спрашивали про конвертацию. У нас есть пошаговый план, как перенести базу за 2 дня без потери истории. Вам прислать или обсудим?»

⏹ Отправляем письма топ-сегменту с упоминанием конкретных вопросов или реплик

«Алексей, на вебинаре вы спросили, как настроить массовый ввод параметров при занесении информации. Вот ссылка на запись с тайм-кодом на том моменте, где мы это разбирали. И скриншот с настройками — попробуйте, у вас должно заработать. Если нет — я на связи»

⏹ Публикуем яркий фрагмент вебинара в соцсети — создаём FOMO, привлекаем зрителей

30-секундный ролик: «Как за 5 минут сформировать квитанции на весь дом и сразу выгрузить в ГИС ЖКХ? Показываем на вебинаре. Запись — по ссылке»

6–24 часа. Рассылка по сегментам для всех

⏹ Высокоактивным — персональное письмо с конкретным предложением

«Пётр, вы участвовали в обсуждении расчёта платежей. Давайте в пятницу в 11:00 я покажу, как этот алгоритм работает на ваших объемах. Пришлите свой файл с начислениями за прошлый месяц — подготовлю пример специально под вас»

⏹ Среднеактивным — ключевые выводы и ссылку на запись

«Вы смотрели вебинар про квартплату. Мы разобрали, как автоматически рассчитать платёж с учётом новых нормативов и сразу отправить данные в ГИС ЖКХ. Вот запись и шпаргалка с основными формулами — сохраните»

⏹ Малоактивным — краткий обзор с акцентом на то, что пропустили

«Вы заходили на вебинар, но, возможно, отвлеклись. А мы как раз разбирали, как приём платежей через систему сокращает ручную работу на 70%. Посмотрите запись — там много практики»

⏹ Не пришедшим — дружеское письмо со ссылкой на запись и намёком на ценность

«Вы регистрировались, но не пришли. Мы показывали, как ведение паспортного учёта и лицевых счетов в одном окне экономит 2 часа в день. Запись ещё доступна — посмотрите, когда будет время»

24–48 часов. Добавление ценности

⏹ Отправляем материалы: презентацию, расшифровку, шаблоны, ответы на вопросы

«Держите шаблон выгрузки в ГИС ЖКХ и инструкцию по настройке интеграции с платёжными системами. Это то, что вам реально пригодится»

⏹ Создаём срочность — делаем предложение с ограничением по времени

«Для тех, кто был на вебинаре, мы продлеваем бесплатную настройку системы под ваши тарифы до конца недели. После — только платно. Если хотите сэкономить время и деньги — пишите сегодня»

⏱️48–72 часа. Последнее касание

⏹ Пишем короткое прямое сообщение с чётким следующим шагом

«Если вы ещё не посмотрели запись — вот ссылка. Если хотите, чтобы мы сами настроили для вас расчёт квартплаты и интеграцию с ГИС ЖКХ — просто ответьте “да” на это письмо. Я позвоню и всё сделаем»

⏹ Подводим итоги за 72 часа

«Из 50 участников: 12 запросили демо, 5 прислали свои файлы для расчёта, 3 уже на этапе согласования внедрения. Лучше всего зашли кейсы по конвертации данных из старых систем. На следующем вебинаре сделаем на этом акцент»

Follow-up — не приложение к вебинару. Это его важная часть. Побеждает тот, кто отрабатывает её быстро, системно и с конкретными словами для своей аудитории😉

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Юрий Мео

Юрий Мео

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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