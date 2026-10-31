Чек-лист. Давайте делать вебинары продающими

0−2 часа. Во время вебинара
⏹ Призываем к действию в конце. Даём задание, которое можно выполнить сразу
«Откройте вкладку “Начисления”. Сделайте скриншот своей колонки с перерасчётом. Через 10 минут мы разберём, как она должна выглядеть по новым правилам. А в конце вебинара я скажу, куда этот скриншот скинуть, чтобы мы посмотрели ваш кейс индивидуально»
⏹ Сегментируем участников в реальном времени по уровню интереса:
Высокий: задают вопросы, досматривают до конца
Средний: что-то писали или просто не ушли
Низкий: ушли раньше
⏱️2–6 часов. Первое касание
⏹ Передаём «горячие» контакты в отдел продаж. Не завтра! В течение часа после эфира
Иван из УК «Дом-Сервис» спросил про перенос данных из старой программы.
Звоним в тот же день:
«Иван, вы спрашивали про конвертацию. У нас есть пошаговый план, как перенести базу за 2 дня без потери истории. Вам прислать или обсудим?»
⏹ Отправляем письма топ-сегменту с упоминанием конкретных вопросов или реплик
«Алексей, на вебинаре вы спросили, как настроить массовый ввод параметров при занесении информации. Вот ссылка на запись с тайм-кодом на том моменте, где мы это разбирали. И скриншот с настройками — попробуйте, у вас должно заработать. Если нет — я на связи»
⏹ Публикуем яркий фрагмент вебинара в соцсети — создаём FOMO, привлекаем зрителей
30-секундный ролик: «Как за 5 минут сформировать квитанции на весь дом и сразу выгрузить в ГИС ЖКХ? Показываем на вебинаре. Запись — по ссылке»
6–24 часа. Рассылка по сегментам для всех
⏹ Высокоактивным — персональное письмо с конкретным предложением
«Пётр, вы участвовали в обсуждении расчёта платежей. Давайте в пятницу в 11:00 я покажу, как этот алгоритм работает на ваших объемах. Пришлите свой файл с начислениями за прошлый месяц — подготовлю пример специально под вас»
⏹ Среднеактивным — ключевые выводы и ссылку на запись
«Вы смотрели вебинар про квартплату. Мы разобрали, как автоматически рассчитать платёж с учётом новых нормативов и сразу отправить данные в ГИС ЖКХ. Вот запись и шпаргалка с основными формулами — сохраните»
⏹ Малоактивным — краткий обзор с акцентом на то, что пропустили
«Вы заходили на вебинар, но, возможно, отвлеклись. А мы как раз разбирали, как приём платежей через систему сокращает ручную работу на 70%. Посмотрите запись — там много практики»
⏹ Не пришедшим — дружеское письмо со ссылкой на запись и намёком на ценность
«Вы регистрировались, но не пришли. Мы показывали, как ведение паспортного учёта и лицевых счетов в одном окне экономит 2 часа в день. Запись ещё доступна — посмотрите, когда будет время»
24–48 часов. Добавление ценности
⏹ Отправляем материалы: презентацию, расшифровку, шаблоны, ответы на вопросы
«Держите шаблон выгрузки в ГИС ЖКХ и инструкцию по настройке интеграции с платёжными системами. Это то, что вам реально пригодится»
⏹ Создаём срочность — делаем предложение с ограничением по времени
«Для тех, кто был на вебинаре, мы продлеваем бесплатную настройку системы под ваши тарифы до конца недели. После — только платно. Если хотите сэкономить время и деньги — пишите сегодня»
⏱️48–72 часа. Последнее касание
⏹ Пишем короткое прямое сообщение с чётким следующим шагом
«Если вы ещё не посмотрели запись — вот ссылка. Если хотите, чтобы мы сами настроили для вас расчёт квартплаты и интеграцию с ГИС ЖКХ — просто ответьте “да” на это письмо. Я позвоню и всё сделаем»
⏹ Подводим итоги за 72 часа
«Из 50 участников: 12 запросили демо, 5 прислали свои файлы для расчёта, 3 уже на этапе согласования внедрения. Лучше всего зашли кейсы по конвертации данных из старых систем. На следующем вебинаре сделаем на этом акцент»
Follow-up — не приложение к вебинару. Это его важная часть. Побеждает тот, кто отрабатывает её быстро, системно и с конкретными словами для своей аудитории😉