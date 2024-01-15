Как меньше платить за ЖКУ? Какие нормативы защищают интересы жильцов

Расходы на коммунальные услуги составляют порой значительные суммы. Поэтому важно не переплачивать за ЖКУ и требовать перерасчета необоснованно начисленных сумм.

Какие нормативы защищают интересы жильцов многоквартирных домов?

Размер платы за коммунальные услуги, рассчитывается по тарифам, установленным региональными органами власти (ст. 157 Жилищного кодекса).

Для того чтобы не переплачивать за ЖКУ нужно установить индивидуальные приборы учета (ИПУ) и регулярно передавать с них показания в управляющую компанию.

При истечении срока поверки ИПУ начисление платы производится исходя из нормативов потребления по количеству зарегистрированных лиц (определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 23.11.2023 по делу № 88-25498/2023).

Управляющая организация не вправе в одностороннем порядке повышать размер платы за содержание жилого помещения.

В случае долгого отъезда из жилья можно ли запросить перерасчет платы за коммунальные услуги?

Неиспользование собственниками помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги (ст. 155 Жилищного кодекса).

В частности, суд отметил, тот факт, что собственник не проживала в квартире, не означает, что она не должна нести расходы по оплате ЖКУ (определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 14.12.2023 № 88-21365/2023).

По другому спору суд установил, что жилое помещение ранее было оборудовано ИПУ. Соответственно, отсутствие лиц, проживающих в жилом помещении, не является основанием для перерасчета (определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 12.10.2023 № 88-16564/2023 по делу № 2-684/2022).

Вместе с тем при временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период отсутствия граждан (статья 155 Жилищного кодекса).

Правила предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах утверждены постановлением Правительства России от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила).

Потребитель имеет право требовать изменения размера платы за ЖКУ за период временного отсутствия в жилом помещении (п. 33 Правил). Порядок перерасчета размера платы за коммунальные услуги при временном отсутствии потребителей в жилом помещении установлен пунктах 86 – 91 Правил.

Перерасчет платы производится на основании заявления, поданного гражданином (постановление Пленума Верховного Суда от 27.06.2017 № 22).

Что делать, если УК оказывает услуги ненадлежащего качества

Возникает вопрос: что делать, если УК оказывает ненадлежащие услуги — к примеру, часто отключает горячее водоснабжение, электричество или отопление? В каких случаях можно запросить перерасчет?

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых услуг. Данный объем определяется по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

Потребитель вправе требовать изменения размера платы за ЖКУ в следующих случаях:

при перерывах в предоставлении коммунальной услуги;

при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества.

В приведенных ситуациях размер платы за ЖКУ снижается (п. 33, 99, 101 правил).

Как показывает практика, собственникам квартир удается добиться перерасчета стоимости ЖКУ (определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 19.12.2023 № 88-25353/2023).

Если ситуация с оказанием ненадлежащих услуг повторяется из раза в раз, то могут ли жильцы сменить УК?

Сменить управляющую компанию проще всего после окончания срока действия договора.

Изменить или расторгнуть договор управления многоквартирным домом можно и досрочно (ст. 162 Жилищного кодекса).

Например, жильцы провели собрание и для управления домом выбрали товарищество собственников жилья вместо управляющей компании (определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 20.12.2023 № 88-21907/2023).

Банки не будут взимать комиссии при оплате ЖКУ

С 1 июля 2024 года банки не будут взимать комиссию за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги физлицами, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий таких людей устанавливает Правительство России. Это предусмотрено Федеральным законом от 19.12.2023 № 602-ФЗ.