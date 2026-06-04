Когда суды подтверждают должную осмотрительность

Необходимо запросить регистрационные документы
Налогоплательщик проявил осмотрительность при заключении договоров с контрагентами путем истребования регистрационных документов.
Проверкой подтверждено заключение налогоплательщиком подобным образом и иных сделок. В том числе с контрагентами, налоговые вычеты и расходы с которыми были подтверждены налоговым органом (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 01.02.2023 № Ф10-5778/2022 по делу № А48-9805/2021).
Следует проверить информацию в ЕГРЮЛ
В частности, суд установил, что при заключении договоров организация исходила из сведений о возможности выполнения работ привлеченными к хозяйственным операциям организациями с учетом информации, содержащейся в ЕГРЮЛ.
В связи с этим у компании отсутствовали сомнения в том, что контрагенты исполнят договоры (постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.06.2020 № Ф05-7113/2020 по делу № А40-109189/2019).
Контрагент – участник тендеров на заключение госконтрактов
По данным электронного сервиса «Контур.Фокус» контрагент являлся участником и победителем тендеров на заключение и исполнение государственных контрактов. Данное обстоятельство опровергает отнесение контрагента к «техническим» компаниям (постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.09.2022 № Ф05-22590/2022 по делу № А40-228608/2021).
Осмотрительность важна при исполнении договоров
Например, суд отметил, что налогоплательщик при выборе контрагентов проявил должную осмотрительность и осторожность. Заключение сделок с контрагентами имело экономическую потребность.
Контрагенты, как на дату заключения договоров, так и в период их исполнения, являлись добросовестными организациями (постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.03.2022 № Ф05-2664/2022 по делу № А40-306672/2019).
ФНС России о должной осмотрительности
В случае, если налогоплательщик проявил коммерческую осмотрительность, и он не знал и не должен был знать об обстоятельствах, характеризующих контрагента как «техническую» компанию, и предоставлении исполнения иным лицом, то в его действиях отсутствует состав правонарушения.
В таком случае налогоплательщик имеет право на учет расходов и применение налоговых вычетов по НДС исходя из сведений, отраженных в договоре и документах о его исполнении.
Данная правовая позиция приведена в п. 20 письма ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации».
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