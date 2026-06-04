Когда суды подтверждают должную осмотрительность

Следует проверить информацию в ЕГРЮЛ

В частности, суд установил, что при заключении договоров организация исходила из сведений о возможности выполнения работ привлеченными к хозяйственным операциям организациями с учетом информации, содержащейся в ЕГРЮЛ.

В связи с этим у компании отсутствовали сомнения в том, что контрагенты исполнят договоры (постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.06.2020 № Ф05-7113/2020 по делу № А40-109189/2019).