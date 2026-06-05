Налоговые риски перевода бизнеса на другую компанию

Когда налоги заплатит другая компания

По общему правилу налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога.

Однако налоговый орган вправе взыскать задолженность по налогам не с самого налогоплательщика, а с другого лица. Если последнему поступает выручка за реализуемую продукцию, переданы денежные средства, иное имущество (подп. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ).

В законе прямо названы лишь некоторые наиболее очевидные случаи зависимости лиц, например дочернего и основного обществ. Суд уполномочен признать лицо иным образом зависимым с налогоплательщиком, за которым числится недоимка.

В качестве таких лиц могут выступать организации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (письмо Минфина России от 31.07.2020 № 03-01-11/67244).