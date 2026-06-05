Налоговые риски перевода бизнеса на другую компанию

Когда налоги заплатит другая компания
По общему правилу налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога.
Однако налоговый орган вправе взыскать задолженность по налогам не с самого налогоплательщика, а с другого лица. Если последнему поступает выручка за реализуемую продукцию, переданы денежные средства, иное имущество (подп. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ).
В законе прямо названы лишь некоторые наиболее очевидные случаи зависимости лиц, например дочернего и основного обществ. Суд уполномочен признать лицо иным образом зависимым с налогоплательщиком, за которым числится недоимка.
В качестве таких лиц могут выступать организации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (письмо Минфина России от 31.07.2020 № 03-01-11/67244).
Перевод бизнеса на вновь созданное юридическое лицо
В ходе налоговой проверки инспекция установила, что налогоплательщик перевел бизнес на ответчика с целью уклонения от уплаты налогов.
Суд взыскал налоговую задолженность с зависимого лица (ответчика) на основании следующих обстоятельств:
- ответчик ведет деятельность того же вида, по тому же фактическому адресу и с использованием тех же контактных телефонов, информационного сайта, деловых контактов;
- ответчик получил от должника весь бизнес, включая основные средства и рабочий персонал;
- ответчик перевел на себя все права и обязанности по договорам, заключенным должником;
- ответчику поступала выручка за оказанные должником услуги;
- ответчик был создан незадолго перед переводом на него бизнеса должника;
- должник принял решение о переводе ответчику бизнеса после получения информации о планируемой налоговой проверке;
- руководство ответчиком и должником осуществляло одно и то же лицо.
Позиция суда приведена в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 17.10.2018 № Ф05-16857/2018 по делу № А40-242983/2017.
Безвозмездный перевод бизнеса на другую компанию
После выездной проверки инспекция доначислила налогоплательщику НДС, налог на прибыль, пени и штрафы. Компания долг не погасила. Инспекция установила, что бизнес фактически был переведен на другое юрлицо.
Налоговая инспекция обратилась в суд, чтобы взыскать задолженность не с самой компании-должника, а с ее взаимозависимого лица.
Суд поддержал налоговый орган. Бизнес (имущество, трудовые и материальные ресурсы) был безвозмездно переведен на другую компанию. Цель перевода бизнеса – уклонение от уплаты налогов.
Доказан факт перевода бизнеса от налогоплательщика к другой компании без предоставления разумных экономических причин к передаче бизнеса. Это выразилось в переводе его финансово-хозяйственной деятельности, передаче без встречного финансового удовлетворения ресурсов, без которых ведение такой деятельности невозможно, переводе работников, перезаключении контрактов с контрагентами.
Данные действия привели к невозможности взыскания задолженности, возникшей по результатам выездной проверки (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.05.2026 № Ф03-277/2026 по делу № А51-5877/2024).
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