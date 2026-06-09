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Олег Мясников
Налог на имущество организаций
Налог на имущество платит тот, кто его использует

Налог на имущество платит тот, кто его использует

В случае приобретения имущества с нарушением закона, налог уплачивается той стороной сделки, которая владела этим имуществом и использовала его в хозяйственной деятельности. Например, имущество получено на основании сделки, признанной недействительной.

Мнение налоговой инспекции

Налоговый орган доначислил обществу недоимки по налогу на имущество в связи с необоснованным исключением из расчета налога нежилых помещений.

Имущество было передано организации, осуществляющей образовательную деятельность (институт).

Инспекция сослалась на результаты рассмотрения судами ряда споров между обществом и институтом. Собственником помещений является общество.

Закрепление прав в отношении спорных помещений за институтом проведено с нарушением закона.

Общество не являлось учредителем института и не могло передать права на имущество этому учреждению (пункт 3 статьи 123.24 ГК РФ).

 Подход Верховного Суда

По общему правилу именно лицо, обладающее зарегистрированным правом на имущество, должно рассматриваться в качестве субъекта налогообложения. Лицо, которое указано в государственном реестре в качестве правообладателя, признается таковым, пока в установленном законом порядке в реестр не внесена запись об ином (пункт 6 статьи 8.1 ГК РФ).

Возложение обязанности по уплате налога в соответствии со сведениями, отраженными в государственном реестре, отвечает экономическому основанию налога на имущество.

Бремя уплаты налога возлагается на лицо, которое имеет возможность извлечения экономических выгод из использования объекта основных средств как своего актива.

Имущественная способность к уплате налога

Возложение налоговой обязанности на собственника, лишенного возможности использовать принадлежащее ему имущество в силу противоправных действий лица, внесшего сведения о своем праве на имущество в государственный реестр, неправомерно.

Оно не обеспечивало бы равного и экономически оправданного распределения налогового бремени между участниками оборота в зависимости от их имущественной способности к уплате налога, формировало бы неправильные финансовые стимулы поведения участников оборота (пункты 1 и 3 статьи 3 НК РФ).

Налог платит тот, кто имеет возможность извлекать выгоду

Права на спорные помещения были зарегистрированы за институтом незаконно – в отсутствие волеизъявления собственника.

Однако это обстоятельство не могло служить основанием для освобождения института от обязанности по уплате налога и возложения обязанности по уплате налога на общество.

Допущенное нарушение не являлось препятствием для использования помещений в образовательной деятельности института, извлечения выгоды при ее ведении. Однако, общество названной возможности было лишено.

Инспекция не доказала, что общество использовало помещения в своей деятельности или имело возможность извлечения выгоды.

В итоге суд решил, что институт является плательщиком налога в отношении спорных помещений.

Позиция суда приведена в пункте 14 Тематического обзора Верховного Суда РФ № 4/2026. О рассмотрении арбитражными судами споров, связанных с налогообложением имущества организаций (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 29.04.2026 № 6А/2026).

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Олег Мясников

Олег Мясников

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