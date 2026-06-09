Налог на имущество платит тот, кто его использует

Подход Верховного Суда

По общему правилу именно лицо, обладающее зарегистрированным правом на имущество, должно рассматриваться в качестве субъекта налогообложения. Лицо, которое указано в государственном реестре в качестве правообладателя, признается таковым, пока в установленном законом порядке в реестр не внесена запись об ином (пункт 6 статьи 8.1 ГК РФ).

Возложение обязанности по уплате налога в соответствии со сведениями, отраженными в государственном реестре, отвечает экономическому основанию налога на имущество.

Бремя уплаты налога возлагается на лицо, которое имеет возможность извлечения экономических выгод из использования объекта основных средств как своего актива.