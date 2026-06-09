Налог на имущество платит тот, кто его использует

Мнение налоговой инспекции
Налоговый орган доначислил обществу недоимки по налогу на имущество в связи с необоснованным исключением из расчета налога нежилых помещений.
Имущество было передано организации, осуществляющей образовательную деятельность (институт).
Инспекция сослалась на результаты рассмотрения судами ряда споров между обществом и институтом. Собственником помещений является общество.
Закрепление прав в отношении спорных помещений за институтом проведено с нарушением закона.
Общество не являлось учредителем института и не могло передать права на имущество этому учреждению (пункт 3 статьи 123.24 ГК РФ).
Подход Верховного Суда
По общему правилу именно лицо, обладающее зарегистрированным правом на имущество, должно рассматриваться в качестве субъекта налогообложения. Лицо, которое указано в государственном реестре в качестве правообладателя, признается таковым, пока в установленном законом порядке в реестр не внесена запись об ином (пункт 6 статьи 8.1 ГК РФ).
Возложение обязанности по уплате налога в соответствии со сведениями, отраженными в государственном реестре, отвечает экономическому основанию налога на имущество.
Бремя уплаты налога возлагается на лицо, которое имеет возможность извлечения экономических выгод из использования объекта основных средств как своего актива.
Имущественная способность к уплате налога
Возложение налоговой обязанности на собственника, лишенного возможности использовать принадлежащее ему имущество в силу противоправных действий лица, внесшего сведения о своем праве на имущество в государственный реестр, неправомерно.
Оно не обеспечивало бы равного и экономически оправданного распределения налогового бремени между участниками оборота в зависимости от их имущественной способности к уплате налога, формировало бы неправильные финансовые стимулы поведения участников оборота (пункты 1 и 3 статьи 3 НК РФ).
Налог платит тот, кто имеет возможность извлекать выгоду
Права на спорные помещения были зарегистрированы за институтом незаконно – в отсутствие волеизъявления собственника.
Однако это обстоятельство не могло служить основанием для освобождения института от обязанности по уплате налога и возложения обязанности по уплате налога на общество.
Допущенное нарушение не являлось препятствием для использования помещений в образовательной деятельности института, извлечения выгоды при ее ведении. Однако, общество названной возможности было лишено.
Инспекция не доказала, что общество использовало помещения в своей деятельности или имело возможность извлечения выгоды.
В итоге суд решил, что институт является плательщиком налога в отношении спорных помещений.
Позиция суда приведена в пункте 14 Тематического обзора Верховного Суда РФ № 4/2026. О рассмотрении арбитражными судами споров, связанных с налогообложением имущества организаций (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 29.04.2026 № 6А/2026).
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