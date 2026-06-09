17 признаков дробления бизнеса, которые выдают налоговую схему

Исчерпывающий перечень признаков, свидетельствующий о формальности разделения бизнеса, отсутствует. В каждом конкретном случае совокупность доказательств будет зависеть от конкретных обстоятельств, установленных в отношении участников схемы и их взаимоотношений.

В качестве доказательств, свидетельствующих о применении схемы дробления бизнеса, могут выступать следующие обстоятельства:

1) дробление одного производственного процесса происходит между несколькими лицами, применяющими специальные системы налогообложения вместо исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль участником, осуществляющим реальную деятельность;

2) применение схемы дробления бизнеса оказало влияние на условия и экономические результаты деятельности всех участников данной схемы, в том числе на их налоговые обязательства, которые уменьшились или практически не изменились при расширении в целом всей хозяйственной деятельности;

3) налогоплательщик, его участники, должностные лица или лица, осуществляющие фактическое управление деятельностью схемы, являются выгодоприобретателями от использования схемы дробления бизнеса;

4) участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности;

5) создание участников схемы в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных мощностей или увеличением численности персонала;

6) несение расходов участниками схемы друг за друга;

7) прямая или косвенная взаимозависимость участников схемы дробления бизнеса (родственные отношения, участие в органах управления, служебная подконтрольность);

8) формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения их должностных обязанностей;

9) отсутствие у подконтрольных лиц, принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов;

10) использование участниками схемы одних и тех же вывесок, обозначений, контактов, сайта в сети Интернет, адресов фактического местонахождения, помещений, банков, в которых открываются и обслуживаются расчетные счета, ККТ, терминалов;

11) единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы дробления бизнеса может являться другой ее участник, либо поставщики и покупатели у всех участников схемы являются общими;

12) фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами;

13) единые для участников схемы службы, осуществляющие: ведение бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, подбор персонала, поиск и работу с поставщиками и покупателями, юридическое сопровождение, логистику;

14) представление интересов по взаимоотношениям с государственными органами и иными контрагентами осуществляется одними и теми же лицами;

15) показатели деятельности, такие как численность персонала, занимаемая площадь и размер получаемого дохода, близки к предельным значениям, ограничивающим право на применение специальной системы налогообложения;

16) данные бухгалтерского учета налогоплательщика с учетом вновь созданных организаций могут указывать на снижение рентабельности производства и прибыли;

17) распределение между участниками схемы поставщиков и покупателей, исходя из применяемой ими системы налогообложения.

Все или часть приведенных выше признаков могут в своей совокупности и взаимной связи свидетельствовать о формальном разделении бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды (письмо ФНС России от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@).