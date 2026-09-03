Налоговый аудит поможет снизить риски бизнеса

Собственный отдел налогового аудита

Создание собственной контрольной налоговой службы позволит:

1) располагать постоянно действующей структурой, которая будет регулярно мониторить ситуацию с налоговыми рисками;

2) повысить качество работы, поскольку штатные аудиторы, работая в одной компании, со временем приобретут специализацию в определенной сфере бизнеса;

3) снизить риски утечки конфиденциальной информации.

К недостаткам собственной контрольной службы можно отнести постоянные расходы на оплату труда штатных работников. Однако этот недостаток компенсируется тем, что расходы на оплату труда можно учитывать для целей налогообложения без каких-либо рисков.

В то время как расходы на внешних аудиторов могут вызвать подозрения у налоговых инспекторов. Дело в том, что налоговый аудит не является обязательной процедурой и поэтому организации, возможно, потребуется обосновать целесообразность его проведения.