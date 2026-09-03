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Олег Мясников
Внутренний аудит
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Налоговый аудит поможет снизить риски бизнеса

В целях увеличения прибыли компании применяют самые разнообразные методы. Одним из них является налоговая оптимизация. В краткосрочной перспективе налоговые схемы могут принести экономическую выгоду. Однако при выездной проверке искусственные налоговые конструкции могут рухнуть как карточный домик.

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С чего начать работу по налоговому аудиту

Во-первых, нужно определить периодичность проведения налогового аудита: каждый квартал или год.

Выбор в конечном счете зависит от объема совершаемых финансово-хозяйственных операций, количества оформленных документов и однотипности или разнообразия заключаемых договоров.

В рамках налогового аудита имеет смысл проверить 3 прошедших года – именно этот период могут охватить инспекторы при выездной налоговой проверке.

Во-вторых, следует решить, кому поручить проведение налоговой экспертизы:

1) создать в самой организации отдел налогового аудита;

2) обратиться к внешним налоговым аудиторам.

Каждый из приведенных вариантов имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.

 

Собственный отдел налогового аудита

Создание собственной контрольной налоговой службы позволит:

1) располагать постоянно действующей структурой, которая будет регулярно мониторить ситуацию с налоговыми рисками;

2) повысить качество работы, поскольку штатные аудиторы, работая в одной компании, со временем приобретут специализацию в определенной сфере бизнеса;

3) снизить риски утечки конфиденциальной информации.

К недостаткам собственной контрольной службы можно отнести постоянные расходы на оплату труда штатных работников. Однако этот недостаток компенсируется тем, что расходы на оплату труда можно учитывать для целей налогообложения без каких-либо рисков.

В то время как расходы на внешних аудиторов могут вызвать подозрения у налоговых инспекторов. Дело в том, что налоговый аудит не является обязательной процедурой и поэтому организации, возможно, потребуется обосновать целесообразность его проведения.

 

Аутсорсинг внешних налоговых аудиторов

Привлечение внешних специалистов имеет следующие преимущества:

1) оплата за определенную работу и более эффективное управление затратами;

2) широкий круг клиентов позволяет аудиторам видеть более полную картину сегодняшней налоговой реальности;

3) возможность получить независимую объективную оценку состояния расчетов с бюджетом.

Существенным недостатком сотрудничества с внешними аудиторами является то, что им будет довольно сложно в сжатые сроки глубоко погрузиться в детали вашего бизнеса.

Штатным специалистам за годы работы в компании многие вопросы хорошо понятны и знакомы и это позволяет рассчитывать на более тщательный и детальный анализ и оценку налоговых рисков.

 

Сколько заплатить за налоговый аудит

Вопрос о стоимости налогового аудита во многом зависит от того, каким из приведенных вариантов воспользуется компания: создаст внутреннюю структуру или привлечет внешних экспертов.

При формировании внутренней структуры сумма расходов будет зависеть от численности и квалификации работников, а также режима их рабочего времени.

При аутсорсинге цена налогового аудита будет определяться общим объемом финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, периодом аудиторской проверки и деловой репутацией фирмы.

Кроме того, имеет значение объем работы:

- проверка всех обязательных платежей или одного налога;

- сплошная проверка всех операций или выборочная проверка отдельных сделок.

 

Что нужно проверить в рамках налогового аудита

Должная осмотрительность. Одной из самых распространенных претензий налоговых органов является упрек в не проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента по сделке. Поэтому в рамках налогового аудита необходимо уделить внимание проверке наличия документов, подтверждающих юридический статус и деловую репутацию контрагентов.

Деловая цель. Каждая сделка должна иметь четкую деловую цель и быть направлена на получение прибыли. Вот почему при налоговом аудите следует установить реальные цели заключенных договоров. Это особенно актуально для нетипичных сделок, договоров с взаимозависимыми лицами и внешнеэкономических контрактов. Если окажется, что основной целью сделки является налоговая экономия, то учет расходов по ней связан в высокими налоговыми рисками.

Налоговые льготы. Повышенное внимание налоговых инспекторов вызывают случаи применения компаниями налоговых льгот и преференций. На практике далеко не все фирмы могут обосновать правомерность использования льготных положений закона. Задачей налоговых аудиторов является тщательный анализ документов, которые обосновывают законность применения налоговых послаблений. 

Расходы. Налоговые риски возникают в случаях, когда одна организация несет расходы в интересах другой компании. Например, фирма может взять на себя расходы на проведение рекламных акций в интересах всей группы компаний, ведущей бизнес под одним брендом. 

С одной стороны, размещение рекламы является одним из инструментов поиска и привлечения потенциальных клиентов и, как следствие, увеличения получаемого дохода. С другой – подобная реклама направлена на привлечение интереса и повышение покупательского спроса на продукцию с логотипом, под которым действует целая группа компаний.

Затраты, понесенные в общих интересах, должны распределяться на всех участников, которые самостоятельно ведут свою коммерческую деятельность.

В заключение скажем, что перечень вопросов налогового аудита является открытым и в конченом счете определяется спецификой и потребностями конкретного бизнеса.

 

Информации об авторе

Олег Мясников

Олег Мясников

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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