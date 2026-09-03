Налоговый аудит поможет снизить риски бизнеса

С чего начать работу по налоговому аудиту
Во-первых, нужно определить периодичность проведения налогового аудита: каждый квартал или год.
Выбор в конечном счете зависит от объема совершаемых финансово-хозяйственных операций, количества оформленных документов и однотипности или разнообразия заключаемых договоров.
В рамках налогового аудита имеет смысл проверить 3 прошедших года – именно этот период могут охватить инспекторы при выездной налоговой проверке.
Во-вторых, следует решить, кому поручить проведение налоговой экспертизы:
1) создать в самой организации отдел налогового аудита;
2) обратиться к внешним налоговым аудиторам.
Каждый из приведенных вариантов имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.
Собственный отдел налогового аудита
Создание собственной контрольной налоговой службы позволит:
1) располагать постоянно действующей структурой, которая будет регулярно мониторить ситуацию с налоговыми рисками;
2) повысить качество работы, поскольку штатные аудиторы, работая в одной компании, со временем приобретут специализацию в определенной сфере бизнеса;
3) снизить риски утечки конфиденциальной информации.
К недостаткам собственной контрольной службы можно отнести постоянные расходы на оплату труда штатных работников. Однако этот недостаток компенсируется тем, что расходы на оплату труда можно учитывать для целей налогообложения без каких-либо рисков.
В то время как расходы на внешних аудиторов могут вызвать подозрения у налоговых инспекторов. Дело в том, что налоговый аудит не является обязательной процедурой и поэтому организации, возможно, потребуется обосновать целесообразность его проведения.
Аутсорсинг внешних налоговых аудиторов
Привлечение внешних специалистов имеет следующие преимущества:
1) оплата за определенную работу и более эффективное управление затратами;
2) широкий круг клиентов позволяет аудиторам видеть более полную картину сегодняшней налоговой реальности;
3) возможность получить независимую объективную оценку состояния расчетов с бюджетом.
Существенным недостатком сотрудничества с внешними аудиторами является то, что им будет довольно сложно в сжатые сроки глубоко погрузиться в детали вашего бизнеса.
Штатным специалистам за годы работы в компании многие вопросы хорошо понятны и знакомы и это позволяет рассчитывать на более тщательный и детальный анализ и оценку налоговых рисков.
Сколько заплатить за налоговый аудит
Вопрос о стоимости налогового аудита во многом зависит от того, каким из приведенных вариантов воспользуется компания: создаст внутреннюю структуру или привлечет внешних экспертов.
При формировании внутренней структуры сумма расходов будет зависеть от численности и квалификации работников, а также режима их рабочего времени.
При аутсорсинге цена налогового аудита будет определяться общим объемом финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, периодом аудиторской проверки и деловой репутацией фирмы.
Кроме того, имеет значение объем работы:
- проверка всех обязательных платежей или одного налога;
- сплошная проверка всех операций или выборочная проверка отдельных сделок.
Что нужно проверить в рамках налогового аудита
Должная осмотрительность. Одной из самых распространенных претензий налоговых органов является упрек в не проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента по сделке. Поэтому в рамках налогового аудита необходимо уделить внимание проверке наличия документов, подтверждающих юридический статус и деловую репутацию контрагентов.
Деловая цель. Каждая сделка должна иметь четкую деловую цель и быть направлена на получение прибыли. Вот почему при налоговом аудите следует установить реальные цели заключенных договоров. Это особенно актуально для нетипичных сделок, договоров с взаимозависимыми лицами и внешнеэкономических контрактов. Если окажется, что основной целью сделки является налоговая экономия, то учет расходов по ней связан в высокими налоговыми рисками.
Налоговые льготы. Повышенное внимание налоговых инспекторов вызывают случаи применения компаниями налоговых льгот и преференций. На практике далеко не все фирмы могут обосновать правомерность использования льготных положений закона. Задачей налоговых аудиторов является тщательный анализ документов, которые обосновывают законность применения налоговых послаблений.
Расходы. Налоговые риски возникают в случаях, когда одна организация несет расходы в интересах другой компании. Например, фирма может взять на себя расходы на проведение рекламных акций в интересах всей группы компаний, ведущей бизнес под одним брендом.
С одной стороны, размещение рекламы является одним из инструментов поиска и привлечения потенциальных клиентов и, как следствие, увеличения получаемого дохода. С другой – подобная реклама направлена на привлечение интереса и повышение покупательского спроса на продукцию с логотипом, под которым действует целая группа компаний.
Затраты, понесенные в общих интересах, должны распределяться на всех участников, которые самостоятельно ведут свою коммерческую деятельность.
В заключение скажем, что перечень вопросов налогового аудита является открытым и в конченом счете определяется спецификой и потребностями конкретного бизнеса.
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