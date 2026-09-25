Как налоговое планирование поможет бизнесу сэкономить деньги

1. Как выстроить договорные взаимоотношения с партнерами

Предоплата. Многие предприятия исчисляют налоговую базу по методу начисления и уплачивают налоги на прибыль и добавленную стоимость по факту передачи товара покупателю. Оплатил покупатель товар или нет – не имеет значения.

При этом остается открытым вопрос о том, за счет каких средств продавцу платить налоги, если покупатель задержал оплату.

Для того чтобы решить эту проблему в договорах поставки нужно прописать условие о частичной предварительной оплате, достаточной, как минимум, для уплаты текущих налоговых платежей.

Выставление счетов-фактур. Кроме того, рекомендуем закрепить в договорах с поставщиками условие о своевременном выставлении счетов-фактур и первичных документов. Это позволит покупателю своевременно принимать к вычету суммы «входного» НДС и уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму понесенных расходов.

Налоговая оговорка. Значительную часть претензий налоговых органов традиционно составляет упрек в том, что компания не проявила должной осмотрительности и приобрела товары у «проблемных» поставщиков.

Чтобы снизить налоговые риски можно предусмотреть в договоре положение о том, что контрагент обязуется компенсировать компании возможные налоговые доначисления.