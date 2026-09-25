Как налоговое планирование поможет бизнесу сэкономить деньги

1. Как выстроить договорные взаимоотношения с партнерами
Предоплата. Многие предприятия исчисляют налоговую базу по методу начисления и уплачивают налоги на прибыль и добавленную стоимость по факту передачи товара покупателю. Оплатил покупатель товар или нет – не имеет значения.
При этом остается открытым вопрос о том, за счет каких средств продавцу платить налоги, если покупатель задержал оплату.
Для того чтобы решить эту проблему в договорах поставки нужно прописать условие о частичной предварительной оплате, достаточной, как минимум, для уплаты текущих налоговых платежей.
Выставление счетов-фактур. Кроме того, рекомендуем закрепить в договорах с поставщиками условие о своевременном выставлении счетов-фактур и первичных документов. Это позволит покупателю своевременно принимать к вычету суммы «входного» НДС и уменьшать налогооблагаемую прибыль на сумму понесенных расходов.
Налоговая оговорка. Значительную часть претензий налоговых органов традиционно составляет упрек в том, что компания не проявила должной осмотрительности и приобрела товары у «проблемных» поставщиков.
Чтобы снизить налоговые риски можно предусмотреть в договоре положение о том, что контрагент обязуется компенсировать компании возможные налоговые доначисления.
Амортизация основных средств. Большую часть расходов бизнеса составляют амортизационные отчисления. И здесь есть возможности для налоговой оптимизации.
Во-первых, можно использовать амортизационную премию – списать единовременно в расходы от 10% до 30% от первоначальной стоимости основного средства.
Во-вторых, в ряде случаев есть возможность применить ускоренную амортизацию и учесть затраты на приобретение актива в 2 или 3 раза быстрее.
Резервы по сомнительным долгам. В условиях экономического кризиса обострилась проблема неплатежей. Здесь можно рекомендовать не только принимать меры по взысканию задолженности, но и создавать резервы по сомнительным долгам. Данная мера позволит уменьшить сумму налогу на прибыль текущего периода.
Если у задолжавшего вашей компании контрагента много кредиторов и его признают банкротом, то компенсировать эту потерю поможет списание безнадежного долга за счет налогооблагаемой прибыли.
Перенос убытков. В том случае если по итогам этого года у компании образуется убыток – не стоит отчаиваться. Если верить данным экономической науки, в условиях экономического кризиса и сокращения расходов формируется отложенный спрос.
Поэтому вполне возможно, что следующий год окажется более удачным. При возрастании спроса на товары возрастут объемы продаж, у компании начнет формироваться прибыль.
Вот здесь и пригодятся убытки прошлых лет, которые закон позволяет переносить на более результативные периоды и уменьшать налог на прибыль.
Для того чтобы у налоговых инспекторов не возникало лишних вопросов рекомендуем предусмотреть рассмотренные выше методы налогового планирования в учетной политике для целей налогообложения.
Вычет налога. Необходимо своевременно принимать к вычету суммы налога на добавленную стоимость. Между тем нередко НДС накапливается на счетах бухгалтерского учета и отражается в бухгалтерской отчетности в качестве актива.
Изначально данный налог задумывался именно как налог на ту часть цены, которая наращивается организацией на своей стадии производственного цикла.
Проблемы налогового вычета. Некоторые бухгалтеры, опасаясь камеральной налоговой проверки, не решаются заявить НДС к возмещению из бюджета.
Иногда вычету мешает нерасторопность поставщика, который своевременно не передает покупателю счета-фактуры и первичные документы. В такой ситуации бизнес теряет существенные денежные суммы.
Вычет в более позднем периоде. В других ситуациях бухгалтер откладывает вычет НДС до того времени, когда сумма НДС с реализации продукции превысит сумму вычета и по итогам налогового периода сформируется налог к уплате. Формально данный подход допустим, поскольку закон позволяет заявить вычет в течение трех лет после принятия товаров на учет.
Однако с экономической точки зрения этот подход невыгоден для компании, которая фактически кредитует бюджет, не заявляя своевременно вычет налога.
При заявлении вычета по НДС в более позднем периоде налоговые органы подчас пытаются оспорить его обоснованность. В таких ситуациях организациям приходится в судебном порядке доказывать правомерность налоговых вычетов.