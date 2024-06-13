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Елена
Трудовое право

Содержание трудового договора. Что всегда нужно внимательно проверять

В жизни бывают разные ситуации, поэтому всегда важно проверять свои документы.

Когда вы подписываете трудовой договор, вы должны его внимательно изучить и проверить на законность. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем избежать спорных моментов, которые могут привести к судебным разбирательствам. Речь идёт о статье 57 ТК РФ.(в ст. прописаны все пункты которые необходимы быть в договоре).

В трудовом договоре указываются:

  • фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица), заключивших трудовой договор;

  • сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя — физического лица;

  • идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);

  • сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;

  • место и дата заключения трудового договора.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:

  • место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, — место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;

  • дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, — также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом.

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