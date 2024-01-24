Новые изменения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства

Ранее, Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 268-ФЗ был повышен статус соглашений между сторонами социального партнерства и введен федеральный государственный контроль за их исполнением.

Поэтому , в связи с этим внесены корреспондирующие изменения в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (Постановление Правительства РФ от 29 января 2025 г. № 62).

Установлено, что предметом государственного контроля (надзора) является в т.ч. соблюдение работодателями обязательств перед работниками по соглашению в части обязанностей работодателя, установленных частями первой, третьей и четвертой ТК РФ.

Данный документ вступает в силу с 6 февраля 2025 г.