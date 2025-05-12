Новый контроль за долгами по зарплате

Разберем новую статью ТК РФ .

С 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс РФ вводится новая статья — 158.1. Изменения внесены Федеральным законом от 08.08.2024 № 268-ФЗ. Итак она направлена на защиту прав и интересов работников, которым работодатель не выплачивает в положенные сроки заработную плату, в результате чего образуется задолженность по зарплате. В соответствии с поправками на уровне субъектов РФ создадут межведомственные комиссии. В состав таких комиссий войдут сотрудники ГИТ, ФНС, органов местного самоуправления, правозащитных организаций

В чем их задача ? Они станут искать пути решения тех проблем, которые привели к невыплате работодателем заработной платы в положенные сроки. Комиссии станут оказывать содействие работодателям в погашении заложенностей работодателей перед сотрудниками. Ими также будут проводиться мониторинг и профилактика в данной сфере в целях недопущения в будущем просрочек в выплате заработной платы, вестись разъяснительная работа.

Надеюсь моя статья , была полезной.