Новые правила взыскания долгов с физических лиц
Рассмотрим ситуацию.
С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила внесудебного взыскания долгов с граждан. Отдельные категории задолженностей смогут взыскиваться на основании решений налоговых органов без обращения в суд. Изменения утверждены Федеральным законом № 448-ФЗ от 31 июля 2023 года.
Под новый порядок подпадают:
налоги, отраженные в декларации 3-НДФЛ;
транспортный и имущественный налоги;
обязательства по нотариально удостоверенным сделкам (займы, кредиты, расписки).
Ранее для взыскания любой задолженности требовалось судебное решение и исполнительный лист. Теперь при наличии бесспорного долга — когда его сумма и сам факт задолженности не вызывают сомнений — ФНС сможет направлять требование напрямую должнику. Исключение будут составлять задолженности, появившиеся до 1 ноября 2025 года — их будут взыскивать по старым правилам, через суд.
