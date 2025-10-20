Новые правила взыскания долгов с физических лиц

Важная информация по взысканию налогов , вступит в силу с ноября 2025 г.

Рассмотрим ситуацию.

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила внесудебного взыскания долгов с граждан. Отдельные категории задолженностей смогут взыскиваться на основании решений налоговых органов без обращения в суд. Изменения утверждены Федеральным законом № 448-ФЗ от 31 июля 2023 года.

Под новый порядок подпадают:

налоги, отраженные в декларации 3-НДФЛ;

транспортный и имущественный налоги;

обязательства по нотариально удостоверенным сделкам (займы, кредиты, расписки).

Ранее для взыскания любой задолженности требовалось судебное решение и исполнительный лист. Теперь при наличии бесспорного долга — когда его сумма и сам факт задолженности не вызывают сомнений — ФНС сможет направлять требование напрямую должнику. Исключение будут составлять задолженности, появившиеся до 1 ноября 2025 года — их будут взыскивать по старым правилам, через суд.