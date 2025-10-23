Можно ли привлечь к выполнению обязанностей отсутствующего коллеги другого сотрудника

Итак, обратимся к ТК РФ.

Если трудовой договор или должностная инструкция уже предусматривают, что работник, исполняющий обязанности заместителя, может выполнять обязанности отсутствующего коллеги – это не считается дополнительной работой. В таком случае, работник просто выполняет свои прямые обязанности.

Работодатель может предложить сотруднику выполнить и другую дополнительную работу. Это может быть работа по той же или по другой профессии (должности). Однако, согласно закону, это должно происходить в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) и с письменного согласия работника. За эту лишнюю нагрузку полагается дополнительная оплата. Такое правило установлено ст. 60.2 Трудового кодекса.

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности).

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника

Трудовой договор – это не просто формальность. Он включает в себя работу по должности, профессии или специальности, а также конкретный вид поручаемой работы (ст. 57 ТК РФ). Если выполнение обязанностей заместителя уже входит в трудовую функцию, то это не новая задача.

Российское законодательство строго запрещает принудительный труд. Каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими трудовыми способностями (ст. 4 ТК РФ).

