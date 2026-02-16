Материальная ответственность бухгалтера

Многих интересует эта тема , поэтому решила ее осветить.

Нам здесь нужно обратится к законодательству.

К бухгалтеру применяется материальная ответственность, в т.ч. и за ошибки в бухучете. Она возникает, если работодателю нанесен прямой действительный ущерб. Согласно ст. 238 ТК РФ бухгалтеру необходимо компенсировать вред компании, из-за которого произошло снижение имущества или денег. Однако бухгалтер является наемным сотрудником, а потому он не несет материальной ответственности за налоговые правонарушения. Минфин в своем Письме от 22.08.2014 г. № 03-04-06/42105 пояснил, что административный штраф, уплаченный по вине сотрудника, считается ущербом компании, а потому она вправе требовать его компенсации с работника. Но штраф, выписанный за налоговое правонарушение, которое было совершено бухгалтером, нельзя считать ущербом компании.

Штраф представляет собой меру ответственности за неправильное выполнение налогоплательщиком своих обязательств. В качестве налогоплательщика подразумевается сама компания, а не ее наемный сотрудник — бухгалтер. Ответственность за налоговые нарушения, например, при несоблюдении сроков сдачи отчетности или неуплату налогов, несет компания.

Бухгалтер не обязан компенсировать ей штрафы за совершенные налоговые правонарушения. К примеру, об этом сказано в Апелляционном определении Мосгорсуда от 26.03.2019 г. № 33-13062/2019.

Работодатель может взыскать с бухгалтера ущерб, но только в пределах среднего месячного заработка работника. Для этого руководитель должен издать соответствующее распоряжение. В других случаях работодателю придется возмещать ущерб через суд. Данный вариант происходит, если с бухгалтером не подписан договор о материальной ответственности. Тогда по ст. 241 ТК РФ причиненный ущерб возмещается, но только в пределах оплаты труда бухгалтера за месяц. Чтобы была возможность потребовать возмещения ущерба в полном размере, нужно подписать с сотрудником договор о полной материальной ответственности

Надеюсь моя статья была интересной.

С уважением, Елена Марченко.