Два вида мошенничества с помощью сайтов: розыгрыши айфонов, корм для собак и отъем денег через СБП

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Предыстория, как я узнаю о мошенниках
Способ развода #1: розыгрыш айфонов с оплатой за доставку
Способ развода #2: корм для животных с оплатой заказа по СБП
Моя мстя 😈
Мораль
Предыстория, как я узнаю о мошенниках
Один из способов продвигать мой сервис — это копирайт. Пользователи ставят мой чат себе на сайт и бесплатно им пользуются. В обмен, в приветственном сообщении появляется копирайт моего сервиса. Это один из самых дешевых способов продвижения, который даёт максимальный охват.
Выглядит это так (пример с сайта, где установлен чат):
Из-за копирайта есть побочный эффект: если на сайте, где подключен чат, посетителей игнорируют — они иногда переходят на сайт моего сервиса. И пишут уже в мой чат на моём сайте.
То есть посетители путают сайты, пишут мне и задают вопросы о чужих сайтах и сервисах. Иногда пишут сразу в мой Telegram, он тоже указан на сайте.
Собственно, так со мной и связывались те, кого обманывали.
Способ развода 1: розыгрыш айфонов с оплатой за доставку
В какой-то момент мне начали писать в Telegram странные сообщения. Сообщения были в духе (орфография сохранена):
«Я победитель. Хочу делать доставка Бишкек»/
«Превет, как можно получит iphone 14 pro max? Мой номер 408».
В силу того, что мне часто пишут спам, первые месяцы я не разбирался и блокировал такие сообщения.
Однако ощущение подозрительной закономерности все-таки закралось в мою голову. И я решил всё-таки уточнить, почему мне пишут.
Оказалось, что какой-то сайт проводит розыгрыш айфонов через Нельзяграм. Посетители сайта выигрывают и ищут способ узнать, как получить доставку. В своих поисках попадают на меня.
Далее я зашёл в аккаунт чата владельца сайта с розыгрышем айфонов, чтобы посмотреть переписки. Все сообщения были на тему, как узнать сроки доставки или как связаться с менеджером. Некоторые жаловались, что менеджер их заблокировал. Некоторые требовали вернуть деньги за доставку.
Ну и в дополнение у этого чата много доменов. В целом, тут всё ясно.
Суть развода в следующем:
Через Нельзяграм делается розыгрыш айфона.
Участников переводят на сайт, где розыгрыш и происходит.
Участник «выигрывает» и его переводят на менеджера.
Менеджер говорит, что нужно оплатить доставку (на карту).
«Победитель» оплачивает.
«Победителя» блокируют.
PROFIT!
Способ развода 2: корм для животных с оплатой заказа по СБП
Аналогично прошлому случаю, мне периодически писали про доставку корма для животных. Я думал, что люди просто ошибаются сайтом. О чём и писал:
Но в какой-то момент я снова осознал подозрительную закономерность. Решил разобраться.
Выяснилось, что люди заказывают корм на каком-то сайте, но корм так и не приезжает. Информации о доставке нет, уведомлений нет и никто не отвечает.
Следом я зашёл на сайт интернет-магазина с кормом. Сделан как обычный интернет магазин, причём довольно простенький. Но есть два нюанса:
Цены сильно ниже рыночных, но с минимальной суммой заказа от 1 500 рублей.
Оплата заказа только по QR коду.
Затем я зашёл в переписки на сайте. И всё стало очевидно. Много вопросов о доставке, сообщений об оплате и скриншоты чеков. Переписка почти всегда заканчивается блокировкой после того, как человек сообщает об оплате. Причём переписок больше 800 (ВОСЬМИСТА!!!) штук. Чеки об оплате были и 10 000, и 15 000 рублей.
Суть развода в следующем:
Человек находит сайт через поисковик (то ли SEO, то ли директ).
Заказывает товары.
Оплачивает по QR-коду на какую-то карту через СБП.
Карта, насколько я понимаю, не принадлежит владельцу и деньги с неё переводятся в крипту, а потом уже мошеннику через любую биржу.
PROFIT!
О ЦА таких сайтов
Я задумался, а кто мне писал в Telegram. И понял, что это были три категории людей (судя по фото):
Школьники и школьницы.
Женщины 40+ с семейными и детскими фотографиями.
Даже одна монахиня. Причём с фотографиями из церкви и из центра донорской сдачи крови. Я не верующий, но ~если он всё-таки есть~ это как-то совсем-совсем плохо таких людей обманывать.
У меня в голове вырисовываются следующие картинки:
Маленькая девочка копит деньги весь месяц для своей собачки. Радостная заказывает корм на сайте и с нетерпением ждёт доставку. Но потом пишет узнать, а когда приедет корм — и получает болезненный жизненный урок.
Посетители церкви собирают деньги для приюта, собирают ощутимую сумму денег, заказывают еду и… их кидают.
Я очень негативно отношусь к обману людей. Но в ситуации с этим сайтом - работают крайне-крайне плохие (CENSORED)бки.
Самое печальное в этой ситуации — достать их никак нельзя (насколько я понимаю).
Сайты БДСМ-студий, вебкам агенств и моделей XXL+ размера меня не напрягали. Но эти два мошенника перешли границу допустимого. Разумеется, я не мог оставить всё так просто…
Моя месть 😈
Глобально, что-то я мог сделать только тремя способами:
Отключить чаты этим сайтам. Чтобы просто не иметь к этому отношения. В этом случае они бы просто поставили другой.
Модифицировать сами сайты. Ведь виджет чата имеет доступ к коду самих сайтов. Но долго разрабатывать и можно ошибиться, задеть чужие сайты. В общем, долго и рискованно, а любой риск для пользователей недопустим.
Испортить чат.
Я решил пойти по третьему пути.
В итоге на этих двух сайтах появился виджет с надписью «мошенники». А после первого сообщения посетителя, приходил ответ «Не переводите нам деньги, мы мошенники».
Реакция от мошенников последовала с запозданием в два дня. Мне написал владелец сайта с розыгрышем айфонов (он же «Ольга»):
P.S. Я понял, что это именно сайт с айфонами, так как с этого сайта пропал мой чат. Кстати, маты никакие я не писал, только про мошенников! Даже тут обманывает…
Со второго сайта чат пропал без вопросов ко мне, к сожалению. Но переписки посетителей вышли вот такие:
Как-то так.
Мораль
А вывода нет! Любой из нас может попасть в такую ситуацию. Способов развода всегда было и будет много. Всех проверить не выйдет.
Но всё-таки:
Старайтесь не заказывать на большие суммы с незнакомых сайтов.
Не верить в «розыгрыши».
Думать, нет ли где-то подвоха.
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