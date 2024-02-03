Два вида мошенничества с помощью сайтов: розыгрыши айфонов, корм для собак и отъем денег через СБП

Меня зовут Ростислав, я разработчик (одного из) чата для сайтов. Как правило, чаты можно подключить бесплатно на любой сайт. И среди пользователей чата появляются недобросовестные люди. Точнее говоря — явные мошенники. В этой статье я хочу рассказать о двух типах развода, с которыми я столкнулся. Со скриншотами и ссылками!

Содержание

Предыстория, как я узнаю о мошенниках

Способ развода #1: розыгрыш айфонов с оплатой за доставку

Способ развода #2: корм для животных с оплатой заказа по СБП

Моя мстя 😈

Мораль

Предыстория, как я узнаю о мошенниках

Один из способов продвигать мой сервис — это копирайт. Пользователи ставят мой чат себе на сайт и бесплатно им пользуются. В обмен, в приветственном сообщении появляется копирайт моего сервиса. Это один из самых дешевых способов продвижения, который даёт максимальный охват.

Выглядит это так (пример с сайта, где установлен чат):

Из-за копирайта есть побочный эффект: если на сайте, где подключен чат, посетителей игнорируют — они иногда переходят на сайт моего сервиса. И пишут уже в мой чат на моём сайте.

То есть посетители путают сайты, пишут мне и задают вопросы о чужих сайтах и сервисах. Иногда пишут сразу в мой Telegram, он тоже указан на сайте.

Собственно, так со мной и связывались те, кого обманывали.

Способ развода 1: розыгрыш айфонов с оплатой за доставку

В какой-то момент мне начали писать в Telegram странные сообщения. Сообщения были в духе (орфография сохранена):

«Я победитель. Хочу делать доставка Бишкек»/

«Превет, как можно получит iphone 14 pro max? Мой номер 408».

В силу того, что мне часто пишут спам, первые месяцы я не разбирался и блокировал такие сообщения.

Однако ощущение подозрительной закономерности все-таки закралось в мою голову. И я решил всё-таки уточнить, почему мне пишут.

Оказалось, что какой-то сайт проводит розыгрыш айфонов через Нельзяграм. Посетители сайта выигрывают и ищут способ узнать, как получить доставку. В своих поисках попадают на меня.

Далее я зашёл в аккаунт чата владельца сайта с розыгрышем айфонов, чтобы посмотреть переписки. Все сообщения были на тему, как узнать сроки доставки или как связаться с менеджером. Некоторые жаловались, что менеджер их заблокировал. Некоторые требовали вернуть деньги за доставку.

Ну и в дополнение у этого чата много доменов. В целом, тут всё ясно.

Суть развода в следующем:

Через Нельзяграм делается розыгрыш айфона.

Участников переводят на сайт, где розыгрыш и происходит.

Участник «выигрывает» и его переводят на менеджера.

Менеджер говорит, что нужно оплатить доставку (на карту).

«Победитель» оплачивает.

«Победителя» блокируют.

PROFIT!

Способ развода 2: корм для животных с оплатой заказа по СБП

Аналогично прошлому случаю, мне периодически писали про доставку корма для животных. Я думал, что люди просто ошибаются сайтом. О чём и писал:

Но в какой-то момент я снова осознал подозрительную закономерность. Решил разобраться.

Выяснилось, что люди заказывают корм на каком-то сайте, но корм так и не приезжает. Информации о доставке нет, уведомлений нет и никто не отвечает.

Следом я зашёл на сайт интернет-магазина с кормом. Сделан как обычный интернет магазин, причём довольно простенький. Но есть два нюанса:

Цены сильно ниже рыночных, но с минимальной суммой заказа от 1 500 рублей.

Оплата заказа только по QR коду.

Как-то подозрительно

Затем я зашёл в переписки на сайте. И всё стало очевидно. Много вопросов о доставке, сообщений об оплате и скриншоты чеков. Переписка почти всегда заканчивается блокировкой после того, как человек сообщает об оплате. Причём переписок больше 800 (ВОСЬМИСТА!!!) штук. Чеки об оплате были и 10 000, и 15 000 рублей.

Суть развода в следующем:

Человек находит сайт через поисковик (то ли SEO, то ли директ).

Заказывает товары.

Оплачивает по QR-коду на какую-то карту через СБП.

Карта, насколько я понимаю, не принадлежит владельцу и деньги с неё переводятся в крипту, а потом уже мошеннику через любую биржу.

PROFIT!

О ЦА таких сайтов

Я задумался, а кто мне писал в Telegram. И понял, что это были три категории людей (судя по фото):

Школьники и школьницы.

Женщины 40+ с семейными и детскими фотографиями.

Даже одна монахиня. Причём с фотографиями из церкви и из центра донорской сдачи крови. Я не верующий, но ~если он всё-таки есть~ это как-то совсем-совсем плохо таких людей обманывать.

У меня в голове вырисовываются следующие картинки:

Маленькая девочка копит деньги весь месяц для своей собачки. Радостная заказывает корм на сайте и с нетерпением ждёт доставку. Но потом пишет узнать, а когда приедет корм — и получает болезненный жизненный урок.

Посетители церкви собирают деньги для приюта, собирают ощутимую сумму денег, заказывают еду и… их кидают.

Я очень негативно отношусь к обману людей. Но в ситуации с этим сайтом - работают крайне-крайне плохие (CENSORED)бки.

Самое печальное в этой ситуации — достать их никак нельзя (насколько я понимаю).

Сайты БДСМ-студий, вебкам агенств и моделей XXL+ размера меня не напрягали. Но эти два мошенника перешли границу допустимого. Разумеется, я не мог оставить всё так просто…

Моя месть 😈

Глобально, что-то я мог сделать только тремя способами:

Отключить чаты этим сайтам. Чтобы просто не иметь к этому отношения. В этом случае они бы просто поставили другой.

Модифицировать сами сайты. Ведь виджет чата имеет доступ к коду самих сайтов. Но долго разрабатывать и можно ошибиться, задеть чужие сайты. В общем, долго и рискованно, а любой риск для пользователей недопустим.

Испортить чат.

Я решил пойти по третьему пути.

В итоге на этих двух сайтах появился виджет с надписью «мошенники». А после первого сообщения посетителя, приходил ответ «Не переводите нам деньги, мы мошенники».

Дизайн нового виджета

Реакция от мошенников последовала с запозданием в два дня. Мне написал владелец сайта с розыгрышем айфонов (он же «Ольга»):

P.S. Я понял, что это именно сайт с айфонами, так как с этого сайта пропал мой чат. Кстати, маты никакие я не писал, только про мошенников! Даже тут обманывает…

Со второго сайта чат пропал без вопросов ко мне, к сожалению. Но переписки посетителей вышли вот такие:

Лаконичиная реакция

Заложил меня

Тоже заложил

Как-то так.

Мораль

А вывода нет! Любой из нас может попасть в такую ситуацию. Способов развода всегда было и будет много. Всех проверить не выйдет.

Но всё-таки: