Ставь лайк и подпишись!
Почему банки блокируют счета предпринимателей и как это связано с налогами. 115-ФЗ, бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу почему банки блокируют счета предпринимателей и как это связано с налогами.
История Ford Motor Company состоит не только из невероятных успехов и событий, изменивших мир. Давайте вспомним о том, как компания справилась с миллионными долгами, миновала кассовый разрыв в 38 миллионов долларов и вышла из кризиса почти 100 лет назад.
Обязанность применения ККТ при осуществлении расчетов установлена практически для всех организаций и ИП. Работа без кассы, в случаях, когда она обязательна, грозит привлечением к административной ответственности в виде штрафа. LIFE PAY разбирает все нюансы привлечения к ответственности за неприменение ККТ.
На первый взгляд интернет-маркетолог и бухгалтер – абсолютно разные профессии. Но между ними много общего. А в чем-то маркетинг – значительно перспективнее бухучета. Поспорите?
Про развод с материальной точки зрения.
Государство нередко следит за ценами в сделках, чтобы бюджет получил справедливую сумму налогов. Так, ФНС может пересчитать обязательства исходя из рыночных цен, когда стороны сделки взаимозависимы и есть основания для контроля.
Рассказываем, на какие нюансы следует обращать пристальное внимание бизнесу при сотрудничестве с самозанятыми, чтобы не получить штрафы.
Расскажем, как работать с помощником перехода на ЕНС в 1С: Бухгалтерия 8.3, что нажимать, где и как не наделать ошибок.
Ошибку в уже представленном отчете ЕФС-1 вы можете обнаружить сами, тогда придется подать корректировочную форму отчета в Социальный фонд. А если ошибки в отчете обнаружил СФР, он может отказать в его приеме, уведомив вас об этом протоколом с кодом ошибки. Разберем, что делать если выявлены неточности в уже сданном отчете ЕФС-1.
Если компания или ИП ввозит товары из-за рубежа, то регулярно, пока они в обороте, нужно сдавать отчет о прослеживаемых товарах. Но как не ошибиться, прослеживаемый товар или нет? О каких операциях отчитываться, а про какие можно промолчать? Особенности есть и для тех, кто на спецрежиме, и для плательщиков НДС.
Комментарии