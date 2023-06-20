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Марат Самитов
Судебная практика по налоговым спорам

Как оспорить претензии ФНС по работе с самозанятыми и избежать доначислений НДФЛ

В этом виде рассмотрим успешное дело, в котором компания выиграла спор с налоговой инспекцией по взаимоотношениям с самозанятыми. И по начислению страховых взносов.
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Марат Самитов

Марат Самитов

55 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
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    Как оспорить претензии ФНС по работе с самозанятыми и избежать доначислений НДФЛ

    В этом виде рассмотрим успешное дело, в котором компания выиграла спор с налоговой инспекцией по взаимоотношениям с самозанятыми. И по начислению страховых взносов.

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