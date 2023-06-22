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Налоговая сняла у компании вычетов НДС на 1,8 млн рублей и начислила штрафов на 1,3 млн рублей
Марат Самитов
Марат Самитов
Президент на ПМЭФ поручил поменять некоторые правила выплаты детских пособий. Минтруд оперативно среагировал и о представил проекты поправок в ТК и законы о пособиях, которые начнут работать уже с 2024 года. Мы подготовили для вас удобную табличку по изменениям.
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В этом видео я рассмотрю успешное дело, в котором компания выиграла спор с налоговой инспекцией по взаимоотношениям с самозанятыми.
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