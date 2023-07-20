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Как можно попасть в чёрный список Центрального банка и получить блокировку счёта. Бизнес и налоги
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу, когда и при каких условиях вы, как директор организации или индивидуальный предприниматель, можете попасть в черный список Центрального Банка и получить блокировку счета.
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