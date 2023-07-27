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История, как учредители на страховых взносах экономили и попали на 2,5 млн рублей
Марат Самитов
Марат Самитов
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В этом видео я расскажу, как учредители на стразовых взносах решили сэкономить и в итоге попали на 2,5 миллиона рублей.
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