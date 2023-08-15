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Почему крупные компании не работают с ИП и требуют открыть ООО
Марат Самитов
Марат Самитов
Эксперты «Клерка» уже разобрали все изменения в законодательстве и подготовили для вас вебинары, где расскажут, что нужно учесть бухгалтерам.
В этом видео я расскажу, почему крупные компании не работают с ИП и требуют открыть ООО.
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