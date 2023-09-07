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Начислили 22 миллиона рублей налогов за пост в ВК
Марат Самитов
Марат Самитов
В этом видео я расскажу реальную историю, когда пост в социальной сети обошелся компании 22 миллиона рублей.
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