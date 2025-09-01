ЦОК КПП ОСНО 29.08 Мобильная
Светлана Пастух
Обзоры для бухгалтера

Отпуск по частям, что можно, а что нет? Главные материалы для бухгалтеров — анонс 1–5 сентября 2025

Отпуск по частям, ДМС и налоги, письма Минфина и ФНС, туристический налог и даже запрет иностранных слов — темы недели.

Каждую неделю мы в Клерк.Плюс собираем самое важное для бухгалтера: разборы, мини-курсы, конспекты вебинаров и свежие консультации экспертов.

В этом дайджесте то, что выйдет с 1 по 5 сентября 2025.
Если у вас есть подписка Клерк.Плюс или Клерк.Премиум, сможете первыми открыть материалы и сразу применить их в работе. 

Подписка Клерк.Плюс — это ваш закрытый клуб, где каждый день появляются новые эксклюзивные статьи экспертов и ответы на вопросы бухгалтеров. 

А еще в подписке важное обновление

Теперь в Клерк.Плюс появился доступ к базе консультаций.

  • более 28 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций;

  • удобный рубрикатор для быстрого поиска вашей темы;

  • готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой.

    И все это — входит в подписку Клерк.Плюс без доплат.

 Ключевые темы недели с 1 по 5 сентября 2025

1 сентября

2 сентября

  • Может ли самозанятый уехать за границу и остаться на НПД? Что нужно знать, если у вас есть фрилансеры на НПД.

  • Самые свежие письма Минфина и ФНС за август — мы собрали только то, что реально влияет на работу бухгалтера.

3 сентября

  • ДМС и налоги: как платить налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора.

  • Переплата страховых взносов: чем грозит и как исправить.

4 сентября

  • Закон о запрете иностранных слов: Как закон повлияет на работу бизнеса

  • Платформенная экономика: маркетплейсы с 2026 года — что нужно знать бухгалтерам заранее.

5 сентября

  • Туристический налог: включать ли сопутствующие услуги гостиниц и отелей в базу.

Если у вас есть сложный вопрос или хотите разобраться в письмах Минфина, закажите разбор редакторам «Клерка».

Светлана Пастух

