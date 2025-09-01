Отпуск по частям, что можно, а что нет? Главные материалы для бухгалтеров — анонс 1–5 сентября 2025
Каждую неделю мы в Клерк.Плюс собираем самое важное для бухгалтера: разборы, мини-курсы, конспекты вебинаров и свежие консультации экспертов. Все это доступно только подписчикам и помогает работать без ошибок, штрафов и лишних часов поиска информации.
В этом дайджесте то, что выйдет с 1 по 5 сентября 2025.
Если у вас есть подписка Клерк.Плюс или Клерк.Премиум, сможете первыми открыть материалы и сразу применить их в работе. Мы напомним, когда материалы опубликуем на сайте. Если нет — присоединяйтесь.
Ключевые темы недели с 1 по 5 сентября 2025
1 сентября
Когда можно оплатить отпуск по частям — нюанс, о котором многие бухгалтеры вспоминают только при проверке.
Возврат товара: проводки, на которых чаще всего ошибаются.
2 сентября
Может ли самозанятый уехать за границу и остаться на НПД? Что нужно знать, если у вас есть фрилансеры на НПД.
Самые свежие письма Минфина и ФНС за август — мы собрали только то, что реально влияет на работу бухгалтера.
3 сентября
ДМС и налоги: как платить налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора.
Переплата страховых взносов: чем грозит и как исправить.
4 сентября
Закон о запрете иностранных слов: Как закон повлияет на работу бизнеса
Платформенная экономика: маркетплейсы с 2026 года — что нужно знать бухгалтерам заранее.
5 сентября
Туристический налог: включать ли сопутствующие услуги гостиниц и отелей в базу.
