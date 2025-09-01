Отпуск по частям, что можно, а что нет? Главные материалы для бухгалтеров — анонс 1–5 сентября 2025

Отпуск по частям, ДМС и налоги, письма Минфина и ФНС, туристический налог и даже запрет иностранных слов — темы недели.

Ключевые темы недели с 1 по 5 сентября 2025

1 сентября

Когда можно оплатить отпуск по частям — нюанс, о котором многие бухгалтеры вспоминают только при проверке.

Возврат товара: проводки, на которых чаще всего ошибаются.

2 сентября

Может ли самозанятый уехать за границу и остаться на НПД? Что нужно знать, если у вас есть фрилансеры на НПД.

Самые свежие письма Минфина и ФНС за август — мы собрали только то, что реально влияет на работу бухгалтера.

3 сентября

ДМС и налоги: как платить налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора.

Переплата страховых взносов: чем грозит и как исправить.

4 сентября

Закон о запрете иностранных слов: Как закон повлияет на работу бизнеса

Платформенная экономика: маркетплейсы с 2026 года — что нужно знать бухгалтерам заранее.

5 сентября

Туристический налог: включать ли сопутствующие услуги гостиниц и отелей в базу.