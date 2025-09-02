Как избежать ошибок в учете с 1 сентября 2025: полезные материалы для бухгалтера

С 1 сентября вступили в силу новые правила. В августе в «Клерк.Премиум» мы публиковали материалы, которые помогут без ошибок перестроиться на новый порядок работы. Чтобы вы ничего не упустили, собрали их в одном дайджесте.

«Клерк.Премиум» — это подписка, которая экономит время и нервы бухгалтеру и предпринимателю. В ней собраны консультации экспертов, быстрые ответы от ИИ, разборы сложных ситуаций, мини-курсы и конспекты вебинаров, а ещё доступ к базе законов и полезные сервисы. Всё, что нужно, чтобы работать уверенно и без ошибок, — в одном удобном пакете.

Обучение

● В подписку добавлен новый курс «Новые правила учета – 2025». Эксперты собрали все главные изменения для бухгалтера в ТК РФ, учете, документообороте и отчетности с 1 сентября 2025 года в одной программе.

Актуальные вебинары в записи, если вы пропустили прямые эфиры:

● Обзор изменений в Законе о персональных данных: новые правила и форма согласия с 1 сентября 2025

● Елена Пономарева разбирает все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года. Когда и как перестраивать учет и кадровую работу.

● Маркировка и перевозка алкоголя — новые правила. Как вести учет алкогольной продукции в ЭДО и ЭПД без ошибок.

● Вебинар с Людмилой Ганичевой «Все о налогах и проверках 2025–2026». НДФЛ с переводов на карту, уведомления в РКН, уголовная ответственность и новые правила по УСН.

Налоги и учет

● Быстро и наглядно о ситуациях, когда отпускные можно выплачивать частями.

● Реестр обязательных требований: зачем он нужен и что в нем найти предпринимателю.

● Как удерживать НДФЛ у дистанционного исполнителя и нерезидента и какие доходы можно отнести к полученным от источников в РФ

● Возврат товара: порядок, НДС, проводки. Как оформить возврат в зависимости от причины.

● Продажа основных средств на УСН: как учитывать доходы и расходы.

● Обезличивание персональных данных: новые правила с 1 сентября 2025 года.

Консультации экспертов и ИИ-помощника Клерка

При закрытии ИП без деятельности и неуплате фиксированных взносов в 15-дневный срок, какие санкции будут за неуплату, кроме пени?

Имеет ли право иностранный гражданин с действующим патентом, оформленным в Московской области, работать с 1 сентября 2025 года в Москве на должности разнорабочего?