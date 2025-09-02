Как избежать ошибок в учете с 1 сентября 2025: полезные материалы для бухгалтера
Обучение
● В подписку добавлен новый курс «Новые правила учета – 2025». Эксперты собрали все главные изменения для бухгалтера в ТК РФ, учете, документообороте и отчетности с 1 сентября 2025 года в одной программе.
Актуальные вебинары в записи, если вы пропустили прямые эфиры:
● Обзор изменений в Законе о персональных данных: новые правила и форма согласия с 1 сентября 2025
● Елена Пономарева разбирает все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября 2025 года. Когда и как перестраивать учет и кадровую работу.
● Маркировка и перевозка алкоголя — новые правила. Как вести учет алкогольной продукции в ЭДО и ЭПД без ошибок.
● Вебинар с Людмилой Ганичевой «Все о налогах и проверках 2025–2026». НДФЛ с переводов на карту, уведомления в РКН, уголовная ответственность и новые правила по УСН.
Налоги и учет
● Быстро и наглядно о ситуациях, когда отпускные можно выплачивать частями.
● Реестр обязательных требований: зачем он нужен и что в нем найти предпринимателю.
● Как удерживать НДФЛ у дистанционного исполнителя и нерезидента и какие доходы можно отнести к полученным от источников в РФ
● Возврат товара: порядок, НДС, проводки. Как оформить возврат в зависимости от причины.
● Продажа основных средств на УСН: как учитывать доходы и расходы.
● Обезличивание персональных данных: новые правила с 1 сентября 2025 года.
Консультации экспертов и ИИ-помощника Клерка
При закрытии ИП без деятельности и неуплате фиксированных взносов в 15-дневный срок, какие санкции будут за неуплату, кроме пени?
Имеет ли право иностранный гражданин с действующим патентом, оформленным в Московской области, работать с 1 сентября 2025 года в Москве на должности разнорабочего?
С учетом всех этих изменений, особенно в области обработки персональных данных, важно регулярно обновлять внутренние политики компании и проводить обучение сотрудников, чтобы избежать возможных штрафов и обеспечить соответствие новым требованиям законодательства.