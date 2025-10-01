НДФЛ с дивидендов и задвоение проводок в 1С — дайджест Клерк.Консультаций #6

Ситуация знакома многим бухгалтерам, учредитель одновременно и сотрудник, и акционер. Зарплата начисляется через ЗУП, дивиденды — через 1С. И вдруг в оборотке на 70 счете появляется «жирный хвост» по НДФЛ с дивидендов, который явно там лишний.

При синхронизации из ЗУП в бухгалтерию уже прилетает проводка по удержанному НДФЛ. А если дополнительно в 1С оформить документ «Начисление дивидендов», система автоматически создаст еще одну проводку по удержанию налога. В результате в оборотке — задвоение.

Как правильно сделать, разъяснил эксперт Клерк.Консультаций:

В 1С не нужно создавать документ «Начисление дивидендов».

Вместо него оформляется ручная операция только с проводкой начисления дивидендов.

Удержание налога подтянется из ЗУП при отражении зарплаты.

Выплату дивидендов в 1С оформляем как «Прочее списание», а не «Перечисление дивидендов». Так система не будет требовать ссылку на документ-основание.

Итог — проводки чистые, задвоений нет, 70-й счет снова под контролем.

