Как мы обновили курс Бухгалтер с нуля: тренажеры вместо тетрадок

Раньше в курсах мы предлагали слушателям письменные работы. Задание, ручка, бумага, e-mail, проверка. Но времена меняются — выбрасываем ручки и карандаши, теперь тренируемся прямо за десктопом.

Команда наших вайбкодеров всю неделю мучила искусственный интеллект, чтобы домашние задания превратились в полноценные интерактивные тренажеры.

Теперь выбираешь ответ, проверяешь себя, видишь подсказки и мгновенно понимаешь, где ошибся.

Мы полностью обновили практику в нашем курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля». Этот курс уже прошли 1332 студента, и мы точно знаем, что для бухгалтеров важно потренироваться на практике.

Представьте, в курсе 43 учебных модуля от учета до налогов и зарплаты. Есть встречи с экспертами, тесты для закрепления материала, а теперь еще и интерактивные задания или тренажеры, где можно проверить, как работают навыки.

И да, наши тренажеры не ставят двойки.

Вспомните каково быть студентом, пройдите задание из курса Бухгалтер с нуля, вдруг вам не хватает интерактивности.

Теперь у нас в команде есть нейросети и они не просят отпуск.

Кстати, в курсе Бухгалтер с нуля есть отдельные уроки — Искусственный интеллект в работе бухгалтера:

Как DeepSeek помогает вносить первичку и считать налоги.

Как Perplexity и ChatGPT расскажет про проводки и проведет анализ финансового состояния организации.

Как Яндекс Алиса пишет письма клиентам.

И пока ИИ будет проверять за вас договор, вы спокойно потренируетесь в Тренажерах.

А вы уже нашли себя в Едином рейтинге тренажеров Школы Клерка.