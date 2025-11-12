Как мы обновили курс Бухгалтер с нуля: тренажеры вместо тетрадок
Команда наших вайбкодеров всю неделю мучила искусственный интеллект, чтобы домашние задания превратились в полноценные интерактивные тренажеры.
Теперь выбираешь ответ, проверяешь себя, видишь подсказки и мгновенно понимаешь, где ошибся.
Мы полностью обновили практику в нашем курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля». Этот курс уже прошли 1332 студента, и мы точно знаем, что для бухгалтеров важно потренироваться на практике.
Представьте, в курсе 43 учебных модуля от учета до налогов и зарплаты. Есть встречи с экспертами, тесты для закрепления материала, а теперь еще и интерактивные задания или тренажеры, где можно проверить, как работают навыки.
И да, наши тренажеры не ставят двойки.
Вспомните каково быть студентом, пройдите задание из курса Бухгалтер с нуля, вдруг вам не хватает интерактивности.
Теперь у нас в команде есть нейросети и они не просят отпуск.
Кстати, в курсе Бухгалтер с нуля есть отдельные уроки — Искусственный интеллект в работе бухгалтера:
Как DeepSeek помогает вносить первичку и считать налоги.
Как Perplexity и ChatGPT расскажет про проводки и проведет анализ финансового состояния организации.
Как Яндекс Алиса пишет письма клиентам.
И пока ИИ будет проверять за вас договор, вы спокойно потренируетесь в Тренажерах.
А вы уже нашли себя в Едином рейтинге тренажеров Школы Клерка.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию