Новый отдел вайбкодеров в Клерке состоит из трёх человек. Ребята работают в Cursor — создают, чинят и выкатывают апдейты быстрее, чем успевает остыть кофе. Сегодня в арсенале — новые калькуляторы, свежие тренажеры и доработанные игры на Клерке.

Сегодня день был бодрый — починили, выложили, доделали и даже немного украсили.

Калькуляторы

— 🔧 Починили калькулятор НДФЛ с материальной выгоды — теперь снова считает как швейцарские часы, смотрите сами (эксель-выгрузку еще шлифуем).

— 💰 Добавили калькулятор НПФ — можно быстро прикинуть накопительную часть пенсии: загляните сюда.

Интерактивные задания в курсах

Игры

— 🎨 В «Три в ряд» добавили фирменную т-банк-картинку — тестируйте здесь.

— 🧮 В «Счётах» подвели финальный штрих — игра готова.

— 🧠 В «Сапёре» исправили баг с таблицей лидеров и улучшили мобильное отображение — теперь всё красиво и честно.

Клерк

И приятный апдейт от фиатных программистов. Завершили работу над задачей «Кто онлайн» в статье.

Под каждым постом пользователи могут видеть более актуальную статистику по статье.

В новую функциональность входит.