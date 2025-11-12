🧩 Дайджест вайбкодинга за сегодня
Сегодня день был бодрый — починили, выложили, доделали и даже немного украсили.
Калькуляторы
— 🔧 Починили калькулятор НДФЛ с материальной выгоды — теперь снова считает как швейцарские часы, смотрите сами (эксель-выгрузку еще шлифуем).
— 💰 Добавили калькулятор НПФ — можно быстро прикинуть накопительную часть пенсии: загляните сюда.
Интерактивные задания в курсах
В курсе «Главбух в торговле» выложили новые интерактивные задания:
тренажёр 1 и тренажёр 2.
В курсе «Налоговый консультант» тоже пополнение — новый тренажёр уже доступен.
В курсе «Восемь новых ФСБУ» тоже новый интерактивный урок
Курс «Главный бухгалтер на ОСНО» полностью переведен на интерактивные уроки. Теперь связываться с куратором для проверки домашнего задания не нужно.
Игры
— 🎨 В «Три в ряд» добавили фирменную т-банк-картинку — тестируйте здесь.
— 🧮 В «Счётах» подвели финальный штрих — игра готова.
— 🧠 В «Сапёре» исправили баг с таблицей лидеров и улучшили мобильное отображение — теперь всё красиво и честно.
Клерк
И приятный апдейт от фиатных программистов. Завершили работу над задачей «Кто онлайн» в статье.
Под каждым постом пользователи могут видеть более актуальную статистику по статье.
В новую функциональность входит.
Информации об авторе
