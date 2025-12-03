Можно ли совмещать УСН «Доходы минус расходы» и НДС 22% в 2026 году? Дайджест Консультаций #13

ЦОК КПК НР26 02.12 Мобильная
Можно ли одновременно применять УСН и начислять НДС по ставке 22%? Каждый день экспертам Клерка задают десятки подобных вопросов, в материале — что именно делать, что сдавать и какие частые ошибки встречаются.

Частый вопрос — можно ли быть на УСН «Доходы минус расходы» и одновременно работать с НДС со ставкой 22%?

В Клерк.Консультациях эксперты разобрали этот вопрос:

Да, можно. Но есть нюансы, которые надо знать.

Если в 2025 году превысили доходы 20 млн — прилетает обязанность работать с НДС с 2026-го.
Вы остаетесь на УСН «Доходы минус расходы», но дополнительно становитесь плательщиком НДС по ставке 22%. УСН для расчета единого налога + НДС как косвенный налог.

Можно ли брать вычеты по НДС?

Да, вы имеете право на «входной» НДС.
Все, что купили с НДС (товары, услуги, ОС, авансы поставщикам и даже импорт) можно принять к вычету.

Право на вычет подтверждено в Методических рекомендациях по НДС для УСН (п.17, подп. 2), если вы применяете обычные ставки (а с 2026 года это 22% / 10%), то входящий НДС — ваш законный вычет.

Нужно ли уведомлять налоговую?

Налоговая сама узнает, что вы с НДС, когда вы просто подадите декларацию по НДС за 1 квартал 2026 года.

Отдельных заявлений, уведомлений, выборов ставок не нужно.

 Что сдавать в 2026 году?

1. Декларация по НДС — ежеквартально, с той же ставкой 22%.

2. Книги покупок/продаж — ведем.

3. Счета-фактуры — выставляем. Без них ни вычетов, ни НДС.

4. УСН-отчетность — по обычным правилам.

