Можно ли совмещать УСН «Доходы минус расходы» и НДС 22% в 2026 году? Дайджест Консультаций #13

Частый вопрос — можно ли быть на УСН «Доходы минус расходы» и одновременно работать с НДС со ставкой 22%?

В Клерк.Консультациях эксперты разобрали этот вопрос:

Да, можно. Но есть нюансы, которые надо знать.

Если в 2025 году превысили доходы 20 млн — прилетает обязанность работать с НДС с 2026-го.

Вы остаетесь на УСН «Доходы минус расходы», но дополнительно становитесь плательщиком НДС по ставке 22%. УСН для расчета единого налога + НДС как косвенный налог.