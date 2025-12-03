Можно ли совмещать УСН «Доходы минус расходы» и НДС 22% в 2026 году? Дайджест Консультаций #13

Частый вопрос — можно ли быть на УСН «Доходы минус расходы» и одновременно работать с НДС со ставкой 22%?
В Клерк.Консультациях эксперты разобрали этот вопрос:
Да, можно. Но есть нюансы, которые надо знать.
Если в 2025 году превысили доходы 20 млн — прилетает обязанность работать с НДС с 2026-го.
Вы остаетесь на УСН «Доходы минус расходы», но дополнительно становитесь плательщиком НДС по ставке 22%. УСН для расчета единого налога + НДС как косвенный налог.
Можно ли брать вычеты по НДС?
Да, вы имеете право на «входной» НДС.
Все, что купили с НДС (товары, услуги, ОС, авансы поставщикам и даже импорт) можно принять к вычету.
Право на вычет подтверждено в Методических рекомендациях по НДС для УСН (п.17, подп. 2), если вы применяете обычные ставки (а с 2026 года это 22% / 10%), то входящий НДС — ваш законный вычет.
Нужно ли уведомлять налоговую?
Налоговая сама узнает, что вы с НДС, когда вы просто подадите декларацию по НДС за 1 квартал 2026 года.
Отдельных заявлений, уведомлений, выборов ставок не нужно.
Что сдавать в 2026 году?
1. Декларация по НДС — ежеквартально, с той же ставкой 22%.
2. Книги покупок/продаж — ведем.
3. Счета-фактуры — выставляем. Без них ни вычетов, ни НДС.
4. УСН-отчетность — по обычным правилам.
