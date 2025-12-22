Запись IX Всероссийской бухгалтерской конференции уже доступна. Дайджест подписки Клерк.Премиум #15

Запись и материалы IX Всероссийской бухгалтерской конференции (11–12 декабря) уже можно смотреть.
Эксперты разобрали то, с чем реально сталкиваются в работе:
что нового и важного по НДС, УСН, АУСН;
разборы по маркетплейсам и импорту;
как выстроить работу с клиентами, если ведете бухгалтерию на аутсорсе;
что стоит поправить в процессах, чтобы реже попадать в поле зрения ФНС.
Налоговая реформа-2026 затронет всех — от ИП до крупных компаний. Лучше сейчас понять, что менять в учете и документах, чем разбираться в спешке в январе.
Запись доступна подписчикам Клерк.Премиум.
Обновили курсы под изменения и добавили модуль «Налоговая реформа-2026»
Модуль уже есть в программах:
Профессия бухгалтера с нуля: учет, налоги, 1С
Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С
Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С
Записи вебинаров
На прошлой неделе было 850+ участников вебинара по АУСН. Если пропустили эфир или хотите пересмотреть — записи уже доступны в личном кабинете:
➮ АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода
Кому подходит АУСН, ограничения, риски и как прикинуть выгоду.
➮ Налоги-2026: изменения в НК РФ. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой
Главное по изменениям + ответы на частые вопросы.
➮ Налоговая нагрузка и законные способы оптимизации — 2026
Как рассчитать нагрузку и что в 2026 ещё можно делать безопасно, а что лучше не трогать.
Ближайшие мероприятия
23 декабря — Пошаговая подготовка к 2026: от документов до 1С
Учетная политика под ФСБУ 4/2023 и 9/2025, расчет нагрузки и настройки в 1С:Бухгалтерия 8.
24 декабря — ВЭД-2026: консультация с экспертом Еленой Клиновой
Изменения во ВЭД: документы, проводки, налоги, валютный контроль.
25 декабря — Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера
Финальный чек-лист: что проверить, какие сверки сделать и какие документы добрать.
29 декабря — Управление финансами для бухгалтера и руководителя
Показатели, управленческая отчетность, про прибыль, маржу и деньги.
Раздел «Разборы»
Налоги-2026: НДС на УСН, взносы, прибыль, декларации — вопросы от бухгалтеров
Патент и УСН в 2026: доходы, ставка НДС, нагрузка и риски
Новая форма РСВ в 2026: что поменялось
Расходы на рекламу: нормируемые/ненормируемые
Расчеты с работниками в праздники: зарплата, премии, отпуска, переработки
Работник постоянно на больничном: что делать работодателю
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025
Положение о филиале ООО: образец
Переписка в мессенджере как доказательство в суде
Отсрочка/рассрочка по налогам: как получить
Алименты с зарплаты: пример расчета
Отгул: когда предоставлять и когда оплачивать
Что ИП не может продавать и где нужна лицензия
С заботой о вашей работе,
команда Клерк.Премиум ❤️
Начать дискуссию