Запись IX Всероссийской бухгалтерской конференции уже доступна. Дайджест подписки Клерк.Премиум #15

Запись и материалы конференции 11–12 декабря можно смотреть в Клерк.Премиум. Эксперты разобрали изменения по налогам и учету, показали кейсы по маркетплейсам и импорту и подсветили, что лучше поправить в работе заранее.

Эксперты разобрали то, с чем реально сталкиваются в работе:

  • что нового и важного по НДС, УСН, АУСН;

  • разборы по маркетплейсам и импорту;

  • как выстроить работу с клиентами, если ведете бухгалтерию на аутсорсе;

  • что стоит поправить в процессах, чтобы реже попадать в поле зрения ФНС.

Налоговая реформа-2026 затронет всех — от ИП до крупных компаний. Лучше сейчас понять, что менять в учете и документах, чем разбираться в спешке в январе.
Запись доступна подписчикам Клерк.Премиум.

Обновили курсы под изменения и добавили модуль «Налоговая реформа-2026»

Модуль уже есть в программах:

Записи вебинаров

На прошлой неделе было 850+ участников вебинара по АУСН. Если пропустили эфир или хотите пересмотреть — записи уже доступны в личном кабинете:

➮ АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода
Кому подходит АУСН, ограничения, риски и как прикинуть выгоду.

➮ Налоги-2026: изменения в НК РФ. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой
Главное по изменениям + ответы на частые вопросы.

➮ Налоговая нагрузка и законные способы оптимизации — 2026
Как рассчитать нагрузку и что в 2026 ещё можно делать безопасно, а что лучше не трогать.

Ближайшие мероприятия

23 декабря — Пошаговая подготовка к 2026: от документов до 1С
Учетная политика под ФСБУ 4/2023 и 9/2025, расчет нагрузки и настройки в 1С:Бухгалтерия 8.

24 декабря — ВЭД-2026: консультация с экспертом Еленой Клиновой
Изменения во ВЭД: документы, проводки, налоги, валютный контроль.

25 декабря — Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера
Финальный чек-лист: что проверить, какие сверки сделать и какие документы добрать.

29 декабря — Управление финансами для бухгалтера и руководителя
Показатели, управленческая отчетность, про прибыль, маржу и деньги.

Раздел «Разборы»

С заботой о вашей работе,
команда Клерк.Премиум ❤️

