Переход на АУСН в 2026 году: можно ли перейти с УСН 1% + НДС и что будет при доходе свыше 60 млн. Дайджест Клерк.Консультаций #18
Ситуация:
ИП на УСН 1% + НДС. Есть риск, что регион отменит льготную ставку УСН. Доход за 2025 год уже превысил 60 млн рублей. Возникают логичные вопросы:
— можно ли перейти на АУСН, если уже платишь НДС;
— нужно ли будет платить НДС на АУСН;
— и главное — пустят ли на АУСН в 2026 году, если лимит 60 млн уже превышен.
Что разъяснила эксперт Наталья Васильева:
✔ ИП на УСН вправе перейти на АУСН с 1-го числа любого месяца года.
✔ То, что ИП платит НДС, не мешает переходу.
✔ После перехода на АУСН НДС платить не нужно.
Но есть ключевой нюанс
❌ Если доход за предыдущий год превысил 60 млн рублей, права на АУСН уже нет.
В этом случае перейти на АУСН с 2026 года нельзя — даже если в текущем году доходы снизятся.
Вывод:
АУСН — удобный режим, но вход туда строго по лимитам. Если в 2025 году доход превысил 60 млн рублей, АУСН с 2026 года закрыт. Проверяйте цифры заранее.
