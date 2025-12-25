Переход на АУСН в 2026 году: можно ли перейти с УСН 1% + НДС и что будет при доходе свыше 60 млн. Дайджест Клерк.Консультаций #18

В сервисе Клерк.Консультации — частый и болезненный вопрос для ИП: что делать, если работал на УСН 1% + НДС (Чеченская Республика), а дальше хочется на АУСН.

Ситуация:

ИП на УСН 1% + НДС. Есть риск, что регион отменит льготную ставку УСН. Доход за 2025 год уже превысил 60 млн рублей. Возникают логичные вопросы:

— можно ли перейти на АУСН, если уже платишь НДС;

— нужно ли будет платить НДС на АУСН;

— и главное — пустят ли на АУСН в 2026 году, если лимит 60 млн уже превышен.

Что разъяснила эксперт Наталья Васильева:

✔ ИП на УСН вправе перейти на АУСН с 1-го числа любого месяца года.

✔ То, что ИП платит НДС, не мешает переходу.

✔ После перехода на АУСН НДС платить не нужно.

Но есть ключевой нюанс

❌ Если доход за предыдущий год превысил 60 млн рублей, права на АУСН уже нет.

В этом случае перейти на АУСН с 2026 года нельзя — даже если в текущем году доходы снизятся.

Вывод:

АУСН — удобный режим, но вход туда строго по лимитам. Если в 2025 году доход превысил 60 млн рублей, АУСН с 2026 года закрыт. Проверяйте цифры заранее.

Что спрашивали бухгалтеры на этой неделе в сервисе Клерк.Консультации и какие решения им предложили эксперты. Только практические ситуации.

Топ вопросов бухгалтеров

1% с доходов ИП в 2026 году: как считать при УСН 6% и НДС 5%

Расходы ИП при переходе с УСН на ОСНО: можно ли учесть коммуналку за прошлые месяцы для НДФЛ

Смена ставки НДС при УСН с 2026 года: можно ли уйти с 5% на 22% раньше трех лет

Директор в отпуске без зарплаты: нужно ли платить страховые взносы при нулевой деятельности ООО

НДФЛ и 6-НДФЛ при смене УСН на патент в середине месяца: какой ОКТМО ставить и надо ли делить отчет

Пропавший сотрудник и АУСН: считается ли он в численности и чем это грозит в 2026 году

Переход на АУСН с 2026 года: нужно ли отказываться от УСН, как выбрать банк и что с депозитами

Страховые взносы при отмене льготы с 2026 года: решает дата начисления или выплаты зарплаты за декабрь

Переход на УСН «доходы-расходы»: январская оплата за декабрь — это доход какого года

Переход ИП с НПД на УСН с 1 января: нужно ли сниматься с НПД в «Моем налоге»

Курсовые разницы при импорте из Китая: как заложить валютный риск в цены и прогноз прибыли на 2026 год