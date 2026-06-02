Клерк дал кейс для Хакатона: 48 часов, финансы, ИИ и много девушек

В эти выходные «Клерк» снова участвовал в Хакатоне. Но на этот раз мы были не командой, которая пытается за 48 часов собрать продукт, презентацию и не потерять волю. Мы стали компанией-кейсодателем.

Наш кейс был про финансового помощника — сервис, который помогает людям лучше понимать свои деньги, куда они уходят, как планировать расходы. Лендинг самого события тут.

Почему Клерк» снова участвовал?

Потому что в марте команда «Клерка» сама ходила на Хакатон и пыталась победить.

Олег Мальцев, руководитель ИИ-инженеров, Дима Покотилов, фронтенд-вайбкодер, и Владислав Шубин, лучший сисадмин «Клерка», решали кейс для туристической компании. Как это было Олег подробно рассказал в своем блоге: Хакатон: день 1, Хакатон для Avalin: день 2, Хакатон: день 3.

Олег, Дима и Влад на Хакатоне

Теперь роли поменялись. Уже не ребята бегали с идеей, MVP и презентацией, а к ним приходили команды и показывали, что они успели придумать.

Подвал и неожиданно много девушек

Хакатон снова проходил в «Аквариуме». Нас разместили в подвале, где с кислородом по-прежнему были сложные отношения.

Первое, что бросилось в глаза — девушек было много. Прямо заметно много. На прошлом хакатоне я, кажется, видела всего двух.

Минус первый этаж Аквариума

Правда, был один стол, где сидели только парни и сражались с беспорядком зарядок. В какой-то момент один из них произнес: «Где женщина? Нам нужна женщина».

Очень надеюсь, что в остальных командах девушки были нужны не только как специалисты по чистоте.

И тут меня осенило, девушек много, потому что русская женщина — это и есть домашний финтех. Она знает цену гречки, остаток до зарплаты и куда делись деньги.

С такой задачей они точно справятся. А у вас дома кто финдир?

Кто пришел делать финансового помощника

За 48 часов участникам нужно было придумать продукт и собрать MVP. Всего было 20 команд, до финала дошли 15.

Среди участников были очень разные люди. Например, команда «Интех»: Валерия работает в бухгалтерии в «Тандере», Сергей — тренер по паркуру, Даниил — бэкенд-разработчик.

Многие начали интересоваться, не нужны ли «Клерку» маркетологи, разработчики, продакты и вообще хорошие люди. Я честно сказала, «Клерку» нужны все. Особенно хорошие.

Что оценивало жюри

Команды оценивали по нескольким критериям: бизнес-логика, полезность идеи, качество MVP, презентация, понимание аудитории.

То есть мало было просто сказать: «Мы сделали ИИ, он все решит». Нужно было объяснить, кто этим будет пользоваться, зачем, как это работает и почему человек не удалит приложение через два дня.

Дима как человек, который видел все

Дима Покотилов показывал презентацию на Хакатоне четыре раза. Он точно знает толк в этом жанре.

На третий день, когда до финальных презентаций оставалось два часа, мы решили пройтись по командам и посмотреть, что у них получилось.

Вася, Дима и Олег отказываются смотреть продукт)

Команда «Персен» сначала не поняла, что мы представители компании-кейсодателя, и отказалась нам что-либо показывать. Видимо, решили, что Дима из команды конкурентов и пришел украсть их великую идею.

В конце вы узнаете, чем это обернулось.

Что показывали команды

Были разные идеи, от ИИ-коучей до калькуляторов рассрочки и финансовых приложений.

Команда с «О зарплата» ушла в сторону продукта для работодателя, руководство якобы должно следить за финансовым состоянием сотрудника и, если у него заканчиваются деньги, выдавать беспроцентный кредит. Идея интересная, но где-то слышится нервный смех собственника.

Команда «АКБ» сделали бодрую презентацию и назвали продукт «Эклерк», попытка попасть в сердце «Клерка» через каламбур.

Команда АКБ

У «Этерниума» случилась настоящая драма презентации. Спикер спотыкался почти на каждом слове, ему предложили остановиться и передать микрофон кому-то другому. Но он не сдавался. Это был феноменальный пример то ли мужества, то ли упрямства.

А команда, на которую сначала ставили наши эксперты, — милая пара, участвовавшая впервые. Они представляли приложение, похожее на Whoop, только про финансы. До финала они не дошли. Девушка расстроилась из-за своей презентации, но сказала очень правильную вещь — это был большой опыт, и в следующий раз они соберут команду.

Это и есть главный смысл Хакатонов, не всегда победить, но стать сильнее.

И все-таки победитель

Команда «Персен» в итоге оказалась одной из самых ярких.

Классная, бодрая команда, стильная презентация, уверенный спикер. Ребята уже не раз побеждали на Хакатонах, и это было видно. Они понимали, как держать зал, как упаковать идею и как не утонуть в деталях.

Так что их отказ показать нам MVP за два часа до финала, возможно, был не вредностью, а частью стратегии. Сработало неплохо, они победили и забрали 150 000 рублей.

Команда «Персен»

Что дальше

После Хакатона мы решили провести для участников день открытых дверей в «Клерке».

Хотим показать им наш зеленый офис в Краснодаре, познакомиться ближе и посмотреть на ребят не только как на участников Хакатона, но и как на возможных будущих сотрудников.

Потому что на таких мероприятиях хорошо видно кто быстро думает, кто умеет работать в хаосе, кто не боится сцены, кто вытаскивает команду, а кто просто красиво говорит ИИ на каждом втором слайде.

Буду держать вас в курсе. Следите за публикациями.