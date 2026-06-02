Клерк дал кейс для Хакатона: 48 часов, финансы, ИИ и много девушек
Наш кейс был про финансового помощника — сервис, который помогает людям лучше понимать свои деньги, куда они уходят, как планировать расходы. Лендинг самого события тут.
Почему Клерк» снова участвовал?
Потому что в марте команда «Клерка» сама ходила на Хакатон и пыталась победить.
Олег Мальцев, руководитель ИИ-инженеров, Дима Покотилов, фронтенд-вайбкодер, и Владислав Шубин, лучший сисадмин «Клерка», решали кейс для туристической компании. Как это было Олег подробно рассказал в своем блоге: Хакатон: день 1, Хакатон для Avalin: день 2, Хакатон: день 3.
Теперь роли поменялись. Уже не ребята бегали с идеей, MVP и презентацией, а к ним приходили команды и показывали, что они успели придумать.
Подвал и неожиданно много девушек
Хакатон снова проходил в «Аквариуме». Нас разместили в подвале, где с кислородом по-прежнему были сложные отношения.
Первое, что бросилось в глаза — девушек было много. Прямо заметно много. На прошлом хакатоне я, кажется, видела всего двух.
Правда, был один стол, где сидели только парни и сражались с беспорядком зарядок. В какой-то момент один из них произнес: «Где женщина? Нам нужна женщина».
Очень надеюсь, что в остальных командах девушки были нужны не только как специалисты по чистоте.
И тут меня осенило, девушек много, потому что русская женщина — это и есть домашний финтех. Она знает цену гречки, остаток до зарплаты и куда делись деньги.
С такой задачей они точно справятся. А у вас дома кто финдир?
Кто пришел делать финансового помощника
За 48 часов участникам нужно было придумать продукт и собрать MVP. Всего было 20 команд, до финала дошли 15.
Среди участников были очень разные люди. Например, команда «Интех»: Валерия работает в бухгалтерии в «Тандере», Сергей — тренер по паркуру, Даниил — бэкенд-разработчик.
Многие начали интересоваться, не нужны ли «Клерку» маркетологи, разработчики, продакты и вообще хорошие люди. Я честно сказала, «Клерку» нужны все. Особенно хорошие.
Что оценивало жюри
Команды оценивали по нескольким критериям: бизнес-логика, полезность идеи, качество MVP, презентация, понимание аудитории.
То есть мало было просто сказать: «Мы сделали ИИ, он все решит». Нужно было объяснить, кто этим будет пользоваться, зачем, как это работает и почему человек не удалит приложение через два дня.
Дима как человек, который видел все
Дима Покотилов показывал презентацию на Хакатоне четыре раза. Он точно знает толк в этом жанре.
На третий день, когда до финальных презентаций оставалось два часа, мы решили пройтись по командам и посмотреть, что у них получилось.
Команда «Персен» сначала не поняла, что мы представители компании-кейсодателя, и отказалась нам что-либо показывать. Видимо, решили, что Дима из команды конкурентов и пришел украсть их великую идею.
В конце вы узнаете, чем это обернулось.
Что показывали команды
Были разные идеи, от ИИ-коучей до калькуляторов рассрочки и финансовых приложений.
Команда с «О зарплата» ушла в сторону продукта для работодателя, руководство якобы должно следить за финансовым состоянием сотрудника и, если у него заканчиваются деньги, выдавать беспроцентный кредит. Идея интересная, но где-то слышится нервный смех собственника.
Команда «АКБ» сделали бодрую презентацию и назвали продукт «Эклерк», попытка попасть в сердце «Клерка» через каламбур.
У «Этерниума» случилась настоящая драма презентации. Спикер спотыкался почти на каждом слове, ему предложили остановиться и передать микрофон кому-то другому. Но он не сдавался. Это был феноменальный пример то ли мужества, то ли упрямства.
А команда, на которую сначала ставили наши эксперты, — милая пара, участвовавшая впервые. Они представляли приложение, похожее на Whoop, только про финансы. До финала они не дошли. Девушка расстроилась из-за своей презентации, но сказала очень правильную вещь — это был большой опыт, и в следующий раз они соберут команду.
Это и есть главный смысл Хакатонов, не всегда победить, но стать сильнее.
И все-таки победитель
Команда «Персен» в итоге оказалась одной из самых ярких.
Классная, бодрая команда, стильная презентация, уверенный спикер. Ребята уже не раз побеждали на Хакатонах, и это было видно. Они понимали, как держать зал, как упаковать идею и как не утонуть в деталях.
Так что их отказ показать нам MVP за два часа до финала, возможно, был не вредностью, а частью стратегии. Сработало неплохо, они победили и забрали 150 000 рублей.
Что дальше
После Хакатона мы решили провести для участников день открытых дверей в «Клерке».
Хотим показать им наш зеленый офис в Краснодаре, познакомиться ближе и посмотреть на ребят не только как на участников Хакатона, но и как на возможных будущих сотрудников.
Потому что на таких мероприятиях хорошо видно кто быстро думает, кто умеет работать в хаосе, кто не боится сцены, кто вытаскивает команду, а кто просто красиво говорит ИИ на каждом втором слайде.
Буду держать вас в курсе. Следите за публикациями.
Комментарии2
класс! захотелось в клерк на день открытых дверей!
Когда у Клерка День открытых дверей? Репортаж будет?))