Сдача в субаренду движимого имущества самозанятым

ФНС: самозанятый вправе сдавать имуществу в субаренду, но это условие должно быть зафиксировано в договоре аренды.

Самозанятый вправе сдавать движимое имущество (автомобиль, инструменты и т. д.), как собственное, так и взятое им в аренду по договору субаренды.

Право на применение спецрежима (НПД) при сдаче в аренду движимого имущества не зависит от наличия права собственности на такое имущество.

Со сдачи в субаренду самозанятый платит налог на профессиональный доход.

Сдать имущество в субаренду можно только с согласия арендодателя. Согласие арендодателя должно быть письменным.

В договоре аренды должен быть отдельный пункт, разрешающий сдачу имущества в субаренду.

Ссылка на согласие арендодателя, и копия этого согласия должны прилагаться к договору.

Основание: письмо УФНС по г. Москве от 02.09.2021 № 20-21/131926@.