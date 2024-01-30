Нужно ли заявлять в банк о своем статусе самозанятого? ЦБ советует это сделать

Обязанности нет, но рекомендовано... Банки могут самостоятельно выяснять, является ли владелец счета плательщиком налога на профессиональный доход. Тем не менее, самозанятым рекомендовано ставить обслуживающий банк в известность о своем статусе.

Такой обязанности у самозанятого нет, но:

В целях минимизации рисков принятия кредитной организацией решений об отказах в проведении операций по причине поступления на банковские счета денежных средств в виде профессионального дохода рекомендуется сообщить в кредитную организацию о статусе самозанятого.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов кредитные организации вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.

В отношении самозанятых граждан издано информационное письмо Банка России от 30.05.2019 № ИН-06-59/46, в котором Банк России рекомендовал кредитным организациям при принятии мер, направленных на определение источников происхождения денежных средств, учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого, а также фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента.

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