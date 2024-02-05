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Доход от сдачи квартиры под офис не подлежит обложению НПД. Судебное решение

Иной подход противоречил бы смыслу и целям, заложенным Законом № 422-ФЗ.
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Самозанятый плательщик налога на профессиональный доход (НПД) передал жилое помещение — квартиру в аренду Обществу.

Договором аренды предусмотрено, что:

Объект передается в аренду для использования в качестве юридического адреса арендатора, в том числе использование объекта в качестве фактического адреса нахождения исполнительного органа арендатора, что включает в себя использование объекта для хранения учредительной, бухгалтерской, отчетной, проектной и любой другой документации арендатора, использование объекта для деловых встреч и переговоров с контрагентами, партнерами арендатора, использование объекта для удаленной работы, направленной на развитие предпринимательской деятельности арендатора, использование объекта в любых иных формах с основной и неизменной целью под офис арендатора при условии, что организованная арендатором деятельность не ущемляет права других граждан и не нарушает правила пользования жилищным фондом.

Как следует из пункта 3 части 2 статьи 6 Закона № 422-ФЗ, физическое лицо вправе применять специальный налоговый режим в виде НПД в отношении доходов, получаемых им от сдачи в аренду жилого помещения, а от сдачи в аренду иного недвижимого имущества — нет.

Жилые помещения предназначены для проживания граждан (часть 2 статьи 288 ЖК).

В пункте 1 статьи 615 ГК закреплено, что арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.

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Суд указал, что в договоре аренды жилое помещение, предоставлено физическим лицом обществу в целях, не отвечающих назначению жилого помещения, в то время как закон связывает право на уплату налога на профессиональный доход именно со сдачей в аренду жилых помещений.

Таким образом, выплаты, произведенные в рамках спорного договора, не могут быть отнесены к объекту налогообложения НПД и, следовательно, подлежат налогообложению НДФЛ. Иной подход противоречил бы смыслу и целям, заложенным Законом N 422-ФЗ.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23 сентября 2022 г. № Ф09-5746/22 по делу № А60-62971/2021.

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