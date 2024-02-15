Самозанятым могут запретить работать с компаниями и ИП. Пока это только инициатива

В ходе пленарного заседания Госдумы депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев выступил с инициативой ограничить возможности самозанятых.
Депутат предложил запретить самозанятым сотрудничать с юрлицами и ИП и разрешить работу только с физическими лицами.
«из-за сотрудничества самозанятых с организациями и ИП бюджет и страховые фонды недополучают более 1 трлн рублей. Запрет подобного взаимодействия позволит изменить баланс трудовых ресурсов в стране, направит огромное количество трудоспособных граждан в промышленность и поможет тем, кто сейчас не защищен социально».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил руководителей Комитета по экономической политике, малому и среднему предпринимательству и Комитета по бюджету и налогам рассмотреть инициативу.
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