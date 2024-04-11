ИП, с которым работает компания, переходит на НПД. Нужно ли перезаключать договор?

Если компания сотрудничала с ИП, а предприниматель стал самозанятым, что делать с договором. Налоговая дала разъяснения по этому вопросу.

Разъяснения по этому вопросу ФНС дала в Письме ФНС № СД-4-3/2899@. Специалисты считают, что перезаключение договора не нужно, если это не влияет на соблюдение существенных условий договора. Если же условия меняются, то договор стоит перезаключить.Есть еще ряд ситуаций, когда налоговики рекомендуют оформить дополнительное соглашение. Речь идет о случаях, когда исполнитель договора являлся плательщиком НДС и цена его услуг включала этот налог.

Так, например, согласно ч. 9 ст. 2 Федерального закона № 422-ФЗ ИП, применяющие НПД, не платят НДС, кроме НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Поэтому, если по договору стоимость реализации товаров включала в себя НДС, то заключение доп. соглашения позволит урегулировать цены. В этом документе важно прописать, что ИП начал применять НПД с определенной даты.