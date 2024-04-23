Самозанятого признали работником. Как считать НДФЛ?

Должен ли при таком доначислении учитываться налог, уплаченный самим самозанятым?

Доходы, выплачиваемые самозанятым, освобождены от НДФЛ. Льгота не применяется, если будет доказано, что плательщики НПД фактически были работниками организации или ИП.

В таком случае работодателю будет доначислен НДФЛ, а также пени и штрафы (п. 10 ст. 226 НК РФ).

Вопрос, должен ли при таком доначислении учитываться налог, уплаченный самим самозанятым, рассмотрел Арбитражный суд Центрального округа.

Разрешая ситуацию в пользу налогоплательщика, арбитры отметили, что в рассматриваемой ситуации НДФЛ и НПД рассчитываются от одного и того же дохода. Значит, начисление НДФЛ на всю сумму, выплаченную работникам, которые являются самозанятыми, без учета уже внесенных в бюджет сумм НПД приведет к повторному налогообложению.

В этой связи при расчете недоимки по НДФЛ, а также пеней и штрафов, вменяемых организации или ИП, неправомерно привлекшим к работе самозанятых, налоговая инспекция должна учесть суммы НПД, которые были фактически перечислены такими самозанятыми в бюджет.

Постановление от 29.03.2024 № Ф10-1128/2024 по делу № А35-6550/2022