Самозанятого признали работником. Как считать НДФЛ?

Доходы, выплачиваемые самозанятым, освобождены от НДФЛ. Льгота не применяется, если будет доказано, что плательщики НПД фактически были работниками организации или ИП.
В таком случае работодателю будет доначислен НДФЛ, а также пени и штрафы (п. 10 ст. 226 НК РФ).
Вопрос, должен ли при таком доначислении учитываться налог, уплаченный самим самозанятым, рассмотрел Арбитражный суд Центрального округа.
Разрешая ситуацию в пользу налогоплательщика, арбитры отметили, что в рассматриваемой ситуации НДФЛ и НПД рассчитываются от одного и того же дохода. Значит, начисление НДФЛ на всю сумму, выплаченную работникам, которые являются самозанятыми, без учета уже внесенных в бюджет сумм НПД приведет к повторному налогообложению.
В этой связи при расчете недоимки по НДФЛ, а также пеней и штрафов, вменяемых организации или ИП, неправомерно привлекшим к работе самозанятых, налоговая инспекция должна учесть суммы НПД, которые были фактически перечислены такими самозанятыми в бюджет.
Постановление от 29.03.2024 № Ф10-1128/2024 по делу № А35-6550/2022
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