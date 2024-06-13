Как самозанятому перейти на УСН?

Порядок перехода на УСН будет зависеть от того, добровольный это переход или он связан утратой права на применение НПД.

Налог на профессиональный доход (НПД) вправе применять физлица, в том числе ИП (ч. 1 ст. 2 Федеральных закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, далее – Закон № 422-ФЗ). Иначе говоря, регистрировать ИП физлицу необязательно. При этом совмещать НПД с другими налоговыми режимами нельзя (п. 7 ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ).

Добровольный переход самозанятого на УСН

Физлица (не ИП) могут отказаться от НПД и перейти на УСН с момента регистрации в качестве ИП (п. 2 ст. 346.13 НК РФ). Уведомление о переходе на УСН можно подать вместе с документами на регистрацию ИП.

Если НПД применялся в статусе ИП, то перейти на УСН можно только с 1 января следующего года (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Для этого необходимо сняться с учета в качестве плательщика НПД. Заявление о снятии с учета можно подать через приложение «Мой налог», Госуслуги или через уполномоченную кредитную организацию. Датой снятия с учета в качестве плательщика НПД является дата направления в налоговый орган соответствующего заявления (ч. 5, 5.1, 12, 13 ст. 5 Закона № 422-ФЗ). Отметим, налоговая не вправе отказать самозанятому в снятии с учета (см. подробнее здесь).

Переход на УСН по причине утраты права на НПД

Физлица и ИП утрачивают право на НПД, если не соблюдаются ограничения на применение этого спецрежима, которые приведены в ч. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ. В частности, это прием на работу сотрудников, реализация подакцизных товаров, превышение лимита доходов 2,4 млн руб. и др.

В течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД физлица и ИП должны подать в ИФНС по месту жительства уведомление о переходе на УСН в связи с утратой права на НПД. При этом физлицам (не ИП) в этот же срок нужно зарегистрироваться в качестве ИП. Если срок подачи уведомления не нарушен, то ИП смогут применять УСН с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД, а физлица (не ИП) — с даты регистрации ИП (ст. 15 Закона № 422-ФЗ).

При опоздании ИП с подачей уведомления о переходе на УСН применять упрощенку можно только со следующего года.