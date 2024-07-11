Для самозанятых введут обязательную сдачу статистической информации

Госдума в третьем, окончательном чтении, приняла Законопроект № 548028-8, который обяжет самозанятых, нотариусов и иных частнопрактикующих лиц сдавать отчетность в Росстат.

Они должны будут предоставлять первичные статданные, связанные с предпринимательской деятельностью, в том числе, составляющие коммерческую тайну. То же самое будут делать ИП.

Планируется создать цифровую аналитическую платформу предоставления статданных, которая, среди прочего, будет формировать статинформацию на основе административных данных. Это — данные, получаемые различными органами (кроме налоговой) при реализации их полномочий, в том числе – в ходе проверок, и затем используемые статистикой.

С самозанятых собирать сведения будут старым методом, с использованием статформ. Их можно будет направить в электронном виде.

Платформой смогут пользоваться ИП и фирмы из реестра МСП. Их ждет новшество — периодичность выборочных статнаблюдений, которая будет устанавливаться Правительством. Сейчас наблюдения проводят раз в месяц или раз в квартал, в отношении микропредприятий — раз в год.