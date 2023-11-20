Физические лица не могут использовать свои банковские реквизиты для ведения предпринимательской деятельности. Банки отслеживают операции, и если будет выявлен факт незаконного использования счета, он и все находящиеся на нем средства будут заблокированы. Какой же счет должен быть у самозанятого?

Физические лица со статусом плательщика налога на профессиональный доход (НПД) могут принимать оплату безналичным и наличным способом.

И часто те, кто недавно перешел на НПД, задаются вопросом, нужен ли самозанятому расчетный счет и можно ли получать оплату на текущий счет физлица?

Текущий или расчетный. В чем разница?

Согласно инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»:

Расчетные счета открываются юридическим лицам, в том числе для совершения операций их филиалами (представительствами), не являющимся кредитными организациями, а также ИП или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или с частной практикой.

Текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с ведением предпринимательской деятельности в качестве ИП или с частной практикой, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не являющимся индивидуальными предпринимателями.

Таким образом, для ведения предпринимательской деятельности, самозанятому достаточно открыть текущий счет. Этот счет самозанятый может использовать для оплаты налогов, принимать платежи от физических и юридических лиц, осуществлять покупки в магазинах в своей повседневной жизни.

К тому же, Федеральный закон № 422-ФЗ не содержит требований к самозанятому об обязательном открытии расчётного или иного специального счёта.

А вот с ИП, применяющим НПД, все сложнее. С одной стороны, законодательство не обязывает ИП, применяющим НПД, открывать расчетный счет, с другой – ведение деятельности через текущий счет может создавать проблемы.

Банк России запрещает юрлицам и ИП проводить расчеты наличными деньгами, если сумма превышает ₽100 тыс. Также согласно Налоговому кодексу и закону № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» юридические лица и ИП обязаны уплачивать налоги и сборы только безналичным способом. Для проведения подобных операций понадобится специальный счет в банке — расчетный.