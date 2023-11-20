Дмитрий Очкаев
Самозанятые

Почему самозанятым не ждать повышения лимита?

Попытки увеличить лимит максимального дохода самозанятого предпринимались неоднократно. Правительство отметило три основные причины, по которым этого не произойдет.
Почему самозанятым не ждать повышения лимита?

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» применять специальный налоговый режим вправе лица, имеющие доход, учитываемый при определении налоговой базы, не превышающий в календарном году 2,4 миллиона рублей.

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Попытки увеличить максимальный доход самозанятым были предприняты депутатами от партии ЛДПР в июле 2023 года в Законопроекте №393494-8, в котором они предложили увеличение максимального дохода самозанятого до 4,8 млн. рублей.

В марте 2024 года Леонид Слуцкий предложил увеличить максимальный доход самозанятого до 3,4 млн рублей.

Все эти попытки были отклонены Правительством РФ в ходе рассмотрения законопроекта.

Правительство РФ отметило три основных пункта по которым аналогичные законопроекты не будут приняты:

  1. По данным ФНС только 0,89% плательщиков НПД приблизились к пороговому лимиту от 2 млн до 2,4 млн руб. Это незначительное количество, а значит, увеличивать максимальный порог пока не надо.

  2. Повышение суммы годового дохода приведет к увеличению числа самозанятых. Но это не означает, что бюджет получит больше отчислений: плательщики НПД освобождены от уплаты НДФЛ, следовательно, поступления этого вида налога уменьшатся. Разница между ставками НДФЛ и НПД значительная — в 3 раза.

  3. Сейчас НПД введен как эксперимент. Он продлится до конца 2028 года. Поэтому все предложения стоит рассматривать только в 2029 году после анализа результатов.

Поэтому скорее нет, чем да.

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