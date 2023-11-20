Почему самозанятым не ждать повышения лимита?

Попытки увеличить лимит максимального дохода самозанятого предпринимались неоднократно. Правительство отметило три основные причины, по которым этого не произойдет.

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» применять специальный налоговый режим вправе лица, имеющие доход, учитываемый при определении налоговой базы, не превышающий в календарном году 2,4 миллиона рублей.

Попытки увеличить максимальный доход самозанятым были предприняты депутатами от партии ЛДПР в июле 2023 года в Законопроекте №393494-8, в котором они предложили увеличение максимального дохода самозанятого до 4,8 млн. рублей.

В марте 2024 года Леонид Слуцкий предложил увеличить максимальный доход самозанятого до 3,4 млн рублей.

Все эти попытки были отклонены Правительством РФ в ходе рассмотрения законопроекта.

Правительство РФ отметило три основных пункта по которым аналогичные законопроекты не будут приняты:

По данным ФНС только 0,89% плательщиков НПД приблизились к пороговому лимиту от 2 млн до 2,4 млн руб. Это незначительное количество, а значит, увеличивать максимальный порог пока не надо. Повышение суммы годового дохода приведет к увеличению числа самозанятых. Но это не означает, что бюджет получит больше отчислений: плательщики НПД освобождены от уплаты НДФЛ, следовательно, поступления этого вида налога уменьшатся. Разница между ставками НДФЛ и НПД значительная — в 3 раза. Сейчас НПД введен как эксперимент. Он продлится до конца 2028 года. Поэтому все предложения стоит рассматривать только в 2029 году после анализа результатов.

Поэтому скорее нет, чем да.