Кто из самозанятых должен платить НДС?

Когда самозанятый платит налог на добавленную стоимость? Также о ставках, сроках и порядке уплаты НДС.

НДС — налог на добавленную стоимость. Добавленная стоимость — сумма, которую добавляют к цене товара или услуги. НДС облагается разница между выручкой от оказания услуг или продажи товаров и затратами на них.

Налогоплательщики НДС — компании и ИП, которые работают на налоговых режимах ОСНО или ЕСХН, выступают в качестве налоговых агентов по НДС или ввозят товары из-за границы (ст. 143 НК РФ).

Платят ли самозанятые ИП НДС с дохода?

Самозанятые применяют специальный налоговый режим (НПД), поэтому НДС с дохода они не платят. Однако есть одно исключение — если плательщик НПД покупает товары, работы и услуги у иностранных компаний, которые не имеют филиалов или представительств на территории Российской Федерации. В этом случае самозанятый будет платить налог на добавленную стоимость с дохода. (п. 9 ст. 2 Федерального закона 422-ФЗ)

Чтобы проверить, есть ли у иностранной компании филиалы и представительства на территории РФ, обратитесь в налоговую по месту регистрации. Если нет, вам придется заплатить налог на добавленную стоимость с дохода.

Налог на добавленную стоимость рассчитывают в зависимости от категории продукции:

10% — применяют к социально значимым товарам, лекарствам, товарам для детей, книжной продукции. Например, детская обувь, игрушки, подгузники. Полный перечень товаров можно посмотреть в пункте 2 статьи 164 НК РФ.

20% — применяют во всех остальных случаях, которые не перечислены в пункте 2 ст. 164 НК РФ.

При этом ставка не уменьшает объем налога на профессиональных доход. Самозанятый должен будет заплатить и НДС и через приложение «Мой налог» налог на профессиональный доход.

Не забыть отчитаться по НДС!

Прежде чем произвести уплату налога на добавленную стоимость, нужно подать декларацию в налоговую. В ней указывают товары или услуги, которые продали за отчетный период, сумму налогового вычета и итоговую сумму налога к уплате.

Через приложение «Мой налог» НДС уплатить нельзя!

Форма декларации зависит от того, в какой стране зарегистрирован поставщик товара или услуги.

Какие могут быть штрафы из-за НДС?

Ответственность из-за НДС может быть в нескольких случаях:

плательщик НПД нарушил сроки подачи налоговой декларации;

занизил налог к уплате;

не уплатил налог вовремя.

Самозанятого оштрафуют, если он несвоевременно подал налоговую декларацию. Сумма штрафа составит 5% от налога, который не уплачен в срок. При этом придется заплатить штраф за каждый месяц просрочки, вне зависимости от того полный он или нет. Размер штрафа не должен быть больше 30% от суммы неуплаченного в срок налога и меньше 1000 рублей (ст. 119 НК РФ). Также плательщика НПД оштрафуют на 200 рублей, если он нарушит способ подачи декларации (ст. 119.1 НК РФ). Санкцию могут уменьшить, если у самозанятого есть смягчающие обстоятельства (ст. 112 НК РФ).