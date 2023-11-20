Кто из самозанятых должен платить НДС?

НДС — налог на добавленную стоимость. Добавленная стоимость — сумма, которую добавляют к цене товара или услуги. НДС облагается разница между выручкой от оказания услуг или продажи товаров и затратами на них.
Налогоплательщики НДС — компании и ИП, которые работают на налоговых режимах ОСНО или ЕСХН, выступают в качестве налоговых агентов по НДС или ввозят товары из-за границы (ст. 143 НК РФ).
Платят ли самозанятые ИП НДС с дохода?
Самозанятые применяют специальный налоговый режим (НПД), поэтому НДС с дохода они не платят. Однако есть одно исключение — если плательщик НПД покупает товары, работы и услуги у иностранных компаний, которые не имеют филиалов или представительств на территории Российской Федерации. В этом случае самозанятый будет платить налог на добавленную стоимость с дохода. (п. 9 ст. 2 Федерального закона 422-ФЗ)
Чтобы проверить, есть ли у иностранной компании филиалы и представительства на территории РФ, обратитесь в налоговую по месту регистрации. Если нет, вам придется заплатить налог на добавленную стоимость с дохода.
Налог на добавленную стоимость рассчитывают в зависимости от категории продукции:
10% — применяют к социально значимым товарам, лекарствам, товарам для детей, книжной продукции. Например, детская обувь, игрушки, подгузники. Полный перечень товаров можно посмотреть в пункте 2 статьи 164 НК РФ.
20% — применяют во всех остальных случаях, которые не перечислены в пункте 2 ст. 164 НК РФ.
При этом ставка не уменьшает объем налога на профессиональных доход. Самозанятый должен будет заплатить и НДС и через приложение «Мой налог» налог на профессиональный доход.
Не забыть отчитаться по НДС!
Прежде чем произвести уплату налога на добавленную стоимость, нужно подать декларацию в налоговую. В ней указывают товары или услуги, которые продали за отчетный период, сумму налогового вычета и итоговую сумму налога к уплате.
Через приложение «Мой налог» НДС уплатить нельзя!
Форма декларации зависит от того, в какой стране зарегистрирован поставщик товара или услуги.
Какие могут быть штрафы из-за НДС?
Ответственность из-за НДС может быть в нескольких случаях:
плательщик НПД нарушил сроки подачи налоговой декларации;
занизил налог к уплате;
не уплатил налог вовремя.
Самозанятого оштрафуют, если он несвоевременно подал налоговую декларацию. Сумма штрафа составит 5% от налога, который не уплачен в срок. При этом придется заплатить штраф за каждый месяц просрочки, вне зависимости от того полный он или нет. Размер штрафа не должен быть больше 30% от суммы неуплаченного в срок налога и меньше 1000 рублей (ст. 119 НК РФ). Также плательщика НПД оштрафуют на 200 рублей, если он нарушит способ подачи декларации (ст. 119.1 НК РФ). Санкцию могут уменьшить, если у самозанятого есть смягчающие обстоятельства (ст. 112 НК РФ).
Начать дискуссию