Может ли самозанятый иметь печать или штамп?

Иногда покупатель/заказчик хотели бы, чтобы на документах, передаваемых им самозанятым, кроме подписи, стояла еще и печать. Ведь так документ будет иметь больший вес, его сложнее подделать.

Федеральный закон от 27 ноября 2018 года №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» не обязывает самозанятых граждан использовать печать.

Нет обязанности использовать печать и у ИП или юридических лиц – она отменена еще в 2015 году (Федеральный закон № 82-ФЗ от 06.04.2015), кроме отдельных случаев, наличие печати может быть обязательно и установлено законодательством РФ. В частности, такое требование есть в законе о банках и банковской деятельности).

Самозанятый может работать без печати, но вправе ее заказать по собственному желанию, так как ее наличие может облегчить сотрудничество с контрагентами.

Данные, которые нужно указать на оттиске:

Ф.И.О.

Статус - "Самозанятый гражданин"

ИНН

Город или регион регистрации

по желанию в макете размещается логотип, адрес офиса или СНИЛС.

Достаточно, чтобы на документах, оформляемых самозанятым, стояла его собственноручная подпись.