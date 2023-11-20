Может ли самозанятый иметь печать или штамп?

Федеральный закон от 27 ноября 2018 года №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» не обязывает самозанятых граждан использовать печать.
Всё о самозанятости.
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Нет обязанности использовать печать и у ИП или юридических лиц – она отменена еще в 2015 году (Федеральный закон № 82-ФЗ от 06.04.2015), кроме отдельных случаев, наличие печати может быть обязательно и установлено законодательством РФ. В частности, такое требование есть в законе о банках и банковской деятельности).
Самозанятый может работать без печати, но вправе ее заказать по собственному желанию, так как ее наличие может облегчить сотрудничество с контрагентами.
Данные, которые нужно указать на оттиске:
Ф.И.О.
Статус - "Самозанятый гражданин"
ИНН
Город или регион регистрации
по желанию в макете размещается логотип, адрес офиса или СНИЛС.
Достаточно, чтобы на документах, оформляемых самозанятым, стояла его собственноручная подпись.
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