Самозанятым установили ежемесячные выплаты в размере 10 000 рублей

За уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

С 1 января 2025 года Указом Президента РФ от 29.12.2024 № 1125 внесены изменения в Указ Президента РФ от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».

Подпишись на канал для самозанятых «Самозанятый в законе»

Родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям) условия назначения и размер ежемесячной выплаты не изменились, а для категории «другим не работающим лицам», к которым относятся и самозанятые, ежемесячные выплаты увеличились с 1 200 рублей до 10 000 рублей.

Но только в том случае, если самозанятый не является участником добровольного пенсионного страхования и не уплачивает за себя добровольные взносы в пенсионный фонд.

Для установления ежемесячной выплаты самозанятому необходимо:

заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты осуществления ухода, а также обязательство по обеспечению осуществления ухода в части, необходимой ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;

заявление законного представителя ребенка–инвалида или инвалида с детства I группы о согласии на осуществление ухода.

Ежемесячная выплата назначается с месяца подачи заявления, но не ранее даты начала осуществления ухода или установления группы инвалидности.

Ежемесячная выплата другим трудоспособным неработающим лицам назначается не более чем на год.

В целях подтверждения продолжения ухода трудоспособное неработающее лицо ежегодно подает заявление, содержащее обязательство по обеспечению осуществления ухода.

Например.

Заявление от другого трудоспособного неработающего лица принято 20.04.2025, ежемесячная выплата назначена с 01.04.2025.

Следующее заявление от указанного лица для продления ежемесячной выплаты должно быть подано не позднее 31.03.2026.

Если заявление не будет подано, выплата будет прекращена.

От родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) заявление о продлении ежемесячной выплаты не требуется.

Указом предусмотрена также ежегодная индексация выплаты с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством РФ.

Дополнительно, период ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» засчитывается в страховой стаж наравне с периодами работы и/или иной деятельности, засчитываемыми в соответствии со ст. 11 Закона о страховых пенсиях.

Согласно ч. 12, 14 ст. 15 Закона о страховых пенсиях коэффициент за полный календарный год, в течение которого осуществлялся уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, составляет 1,8.

Если же продолжительность периода ухода составила менее полного года, коэффициент определяется исходя из фактической продолжительности данного периода (один месяц периода составляет 1/12 часть коэффициента за полный календарный год, а один день — 1/360 часть коэффициента за полный календарный год).