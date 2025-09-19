Судьям напомнили о запрете заниматься репетиторством в качестве самозанятых
Комиссия Совета судей по этике рассмотрела вопрос о праве судей в отставке, имеющих статус самозанятого, заниматься репетиторством.
В Совете судей отметили близость природы доходов самозанятого и ИП.
Согласно закону, предпринимательская деятельность несовместима со статусом судьи (в том числе судьи в отставке). При этом под запрет подпадает в том числе деятельность, которая осуществляется без регистрации ИП, но фактически соответствует всем признакам предпринимательства.
Хотя правовой статус самозанятых в гражданском кодексе не определен, их деятельность имеет все основные признаки предпринимательской
- указала комиссия.
К таким признакам относят самостоятельность, направленность на систематическое получение прибыли, рисковая природа деятельности и способ ее ведения (в случае с репетиторством — оказание услуг).
Данная правовая позиция основана на заключениях комиссии по этике от 17 июля 2020 № 5-КЭ и от 2 октября 2023 № С/КЭ-10, которые размещены на официальном сайте Совета судей России.
В связи с этим комиссия по этике пришла к выводу, что занятие репетиторством в качестве самозанятого противоречит требованиям закона «О статусе судей».
