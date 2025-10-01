Самозанятые с 2026 года смогут получать оплачиваемый больничный

Комиссия правительства одобрила законопроект Минтруда об эксперименте по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Документ согласовали с профильными ведомствами и теперь направят в Госдуму.

Читай все про самозанятость на канале «Самозанятый в законе»

Самозанятые смогут платить страховые взносы каждый месяц.

Можно выбрать сумму страхового покрытия: 35 000 рублей или 50 000 рублей, от этого будет зависеть сумма взноса — 1 344 рубля или 1 920 рублей в месяц соответственно.

Через полгода после начала платежей можно уйти на оплачиваемый больничный и получать пособие в размере 70% от страховой суммы, а через 12 месяцев — в полном объёме. На размер пособия также будет влиять рабочий стаж.

Эксперимент проведут с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.